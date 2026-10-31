ua en ru
Сб, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Хмельницкой области трое подростков погибли в ДТП, их авто нашли в реке

07:06 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Хмельницкой области трое подростков погибли в ДТП, их авто нашли в реке Фото: в Хмельницкой области трое подростков погибли в ДТП (https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Додати як бажане джерело в Google

В Каменец-Подольском районе в Хмельницкой области погибли трое подростков. Автомобиль, в котором они ехали, нашли в реке, внутри находились тела детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

30 октября около 11:00 в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что его 13-летняя дочь накануне вечером ушла на день рождения к другу и не вернулась домой. Вместе с ней исчезли еще двое парней, 15 и 16 лет, которые тоже были на праздновании.

Полицейские обследовали территорию общества и передали ориентировку всем нарядам.

Выяснилось, что незадолго до исчезновения подростки ехали на автомобиле ВАЗ 21099. Около 16:00 полицейские обнаружили эту машину в реке в соседнем селе. Внутри были тела всех троих детей.

По предварительным данным, ДТП произошло 30 октября около 03:40 в селе Гуменцы.

Полиция определяет обстоятельства и причины трагедии. Кто был за рулем, в ведомстве пока не сообщают.

24 октября на трассе Львов - Краковец вблизи села Солиги Яворивского района столкнулись рейсовый автобус и внедорожник Volkswagen Touareg. Тогда травмы получили пять человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТП Хмельницкая область Авария Подростки
Новости
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур