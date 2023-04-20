Более 67 млн ​​детей по всему миру не получили прививки: в ЮНИСЕФ назвали причину

Около 67 млн детей по всему миру частично или полностью пропустили обычную вакцинацию от различных заболеваний в период между 2019 и 2021 годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Из 67 млн детей, вакцинация которых была серьезно нарушена, 48 млн полностью пропустили обычные прививки из-за карантинных ограничений и перебоев в здравоохранении, вызванных пандемией Covid-19. В ЮНИСЕФ обеспокоены потенциальными вспышками полиомиелита и кори.

"Более десятилетия работы в плановой иммунизации детей были разрушены. Вернуться на правильный путь будет сложно", - говорится в отчете ЮНИСЕФ.

Число вакцинированных детей снизилось в 112 странах, а процент привитых по всему миру упал до 81 процента, чего не было с 2008 года. Особенно сильно пострадали Африка и Южная Азия.