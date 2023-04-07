Китай владеет ключом к пониманию происхождения COVID-19, - глава ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал Китай поделиться своей информацией о происхождении COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Без полного доступа к информации, которой обладает Китай, мы не можем точно определить происхождение COVID-19", - заявил Гебреисус в ответ на вопрос о происхождении вируса.
По его слоам, все имеющиеся гипотезы на столе. Это позиция ВОЗ, и именно поэтому организация просит Китай сотрудничать в этом вопросе.
"Если они это сделают, мы узнаем, что произошло и как это началось", - добавил он.
Вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По словам международных исследователей, данные о первых днях пандемии COVID дают информацию о ее происхождении, в том числе предполагают роль енотовидных собак в распространении коронавируса среди людей.
Доктор ВОЗ Мария Ван Керхове, технический руководитель по COVID-19, сказала, что последняя китайская информация дает некоторые "подсказки" о происхождении, но не дает ответов. Она сказала, что ВОЗ сейчас работает с учеными, чтобы узнать больше о самых ранних случаях заболевания в 2019 году, например, о местонахождении инфицированных.
ВОЗ также запросила у Соединенных Штатов исходные данные, лежащие в основе недавнего исследования Министерства энергетики США, в котором предполагается, что утечка из лаборатории в Китае, вероятно, вызвала пандемию COVID-19.
Ранее сообщалось, что Байден 20 марта подписал закон о рассекречивании информации, связанной с возникновением COVID-19.
Перед этим в США также заявили, что считают утечку из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.
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