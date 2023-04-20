Понад 67 млн ​​дітей по всьому світу не отримали щеплення: у ЮНІСЕФ назвали причину

Близько 67 млн дітей у всьому світі частково або повністю пропустили звичайну вакцинацію від різних захворювань у період між 2019 і 2021 роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

З 67 млн дітей, вакцинація яких була серйозно порушена, 48 млн повністю пропустили звичайні щеплення через карантинні обмеження та перебої в охороні здоров’я, спричинені пандемією Covid-19. У ЮНІСЕФ занепекоєні потенційними спалахами поліомієліту та кору.

"Понад десятиліття роботи у плановій імунізації дітей було зруйновано. Повернутися на правильний шлях буде складно", - йдеться у звіті ЮНІСЕФ.

Число вакцинованих дітей знизилося в 112 країнах, а відсоток щеплених у всьому світі впав до 81 відсотка, чого не було з 2008 року. Особливо сильно постраждали Африка та Південна Азія.