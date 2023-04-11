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Байден отменил чрезвычайное положение в США, введенное из-за COVID-19

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Вашингтон, Вторник 11 апреля 2023 01:42
Байден отменил чрезвычайное положение в США, введенное из-за COVID-19 Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране более трех лет назад в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в 2020 году на фоне пандемии Дональдом Трампом. Позже Байден позднее продлил его действие.

В январе президент сообщал руководству Конгресса США, что планирует отменить режим чрезвычайной ситуации с 11 мая, однако законодатели решили прекратить его действие раньше, президент США вскоре подписал соответствующий закон.

Ранее сообщалось, что Байден 20 марта подписал закон о рассекречивании информации, связанной с возникновением COVID-19.

Перед этим в США также заявили, что считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

Позже глава Всемирной организации здравоохранения призвал Китай поделиться своей информацией о происхождении COVID-19.

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