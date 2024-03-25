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Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW

Понедельник 25 марта 2024 04:46
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Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW Фото: Бойцы ВСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

По данным Института изучения войны, российские оккупанты продвинулись на нескольких направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Сообщается, что 24 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная.

Позиционные бои шли:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
  • к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки;
  • к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

Опубликованные ISW 24 марта геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Богдановки (к юго-западу от Бахмута) и к северу от Клещиевки (юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки оккупантов

  • к северо-востоку от Бахмута близ Раздоловки, Веселого и Спорного;
  • северо-западнее Бахмута возле Богдановки;
  • к западу от Бахмута у Ивановского;
  • юго-западнее Бахмута возле Клещиевки и Андреевки.

Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW Геолокационные кадры показывают, что российские силы недавно наступали к западу от Тоненького (к западу от Авдеевки), украинские войска удерживают позиции на западной окраине Орловки (к западу от Авдеевки), несмотря на недавние российские заявления о продвижении россиян на запад.

Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW Геолокационные кадры Института показывают, что оккупанты недавно немного продвинулись к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW На участке границы Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано.

Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW "Южная ось"

На западе Запорожской области 24 марта продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано. Украинские и российские источники заявляли, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работиного и Вербового.

Российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись до двух километров северо-западнее Вербового за последние несколько дней, но ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления.

Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISWРоссияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW

Украинские официальные лица заявили, что 24 марта российская пехота безуспешно атаковала вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW

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