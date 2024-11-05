"Тысяча Зеленского". Как получить выплату и кому из украинцев она "не светит"

В Украине с 1 декабря должна заработать новая программа поддержки украинцев , в рамках которой каждому гражданину выплатят по 1 тысячи гривен.

РБК-Украина рассказывает, кто и как может получить выплату, и на что можно будет потратить эти деньги.

Что известно о программе

О введении новой программы для украинцев в конце октября заявил президент Владимир Зеленский. В народе эти выплаты уже прозвали "тысячей Зеленского".

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. "Поддержка" для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине", – сказал Зеленский.

Одна тысяча гривен будет назначаться всем украинцам, независимо от возраста и социального статуса. Соответственно, на семью выплаты составят несколько тысяч, что поможет немного покрыть расходы в зимний период.

Важно, что эту выплату не смогут получить проживающие за рубежом украинцы, в том числе со статусом беженца, поскольку перевод средств будет происходить после верификации местопребывания гражданина.

Министерство экономики заявляет, что выплата 1000 грн не потребует дополнительных расходов госбюджета, поскольку эти деньги "возьмут" из неиспользованных в 2024 году средств по бюджетным программам и из остатков программы "Национальный кэшбек".

По прогнозам экспертов, в программе примут участие не более 15 млн. украинцев, поэтому расходы будут составлять 15 млрд. гривен.

Как получить "тысячу Зеленского"

Заявку на участие в программе можно подать через "Дію" в течение декабря, января и февраля. Для получения выплат нужно активировать карту "Национальный кэшбек".

Инструкция:

откройте приложение "Дия"

зайдите в раздел "Национальный кэшбек"

выберите пункт "Открыть карту для выплат"

выберите один из предложенных банков, чтобы открыть карту

Для тех украинцев, у которых уже есть карточка "Национальный кэшбек", ничего дополнительно не нужно оформлять – деньги автоматически зачислятся на счет после того, как программа начнет действовать.

Также можно сначала открыть карту в любом банке, а затем подвязать ее к "Дії". Выплаты для детей родители могут оформить на свои карты.

Для тех украинцев, у которых нет смартфонов и, соответственно, "Дії", Министерство экономики разрабатывает механизм получения "тысячи Зеленского" через отделения Укрпочты.

На что можно будет потратить эти деньги

"Тысячу Зеленского" можно будет потратить в течение декабря-февраля на оплату украинских товаров и услуг, или перечислить на армию.

"Это дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес. Эти деньги маркированы, есть определенный круг, куда их можно направить", – заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев во время телемарафона.

На что можно потратить эту выплату:

оплату коммунальных услуг

покупку лекарств

донат на ВСУ

покупку билетов "Укрзализныци"

посещение заведений культуры, театров и т. п.

покупку товаров украинского производства, в том числе книг

оплату мобильной связи

Отметим, что Правительство не могло напрямую направить эти средства на армию, поскольку в бюджет они поступили от доноров и не могут быть перечислены на нужды военных. Но после получения "тысячи Зеленского" граждане самостоятельно смогут отправить ее на ВСУ.

Добавим, что подобная программа "єПідтримки" действовала во время пандемии коронавируса. Она также предполагала выплату в размере 1 тыс. грн тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Тогда она обошлась государству почти в 8 млрд грн.