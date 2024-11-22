ua en ru
Пт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Тысяча Зеленского": Кабмин определил, сколько средств потратят

Украина, Пятница 22 ноября 2024 13:35
UA EN RU
"Тысяча Зеленского": Кабмин определил, сколько средств потратят Фото: Кабмин определил, сколько средств потратят на выплату "тысячи Зеленского" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин утвердил реализацию плана по выплате "тысячи Зеленского". В частности, будет израсходовано 5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"На "Зимнюю поддержку" потратят 5 млрд гривен. Деньги переведут из программы, финансирующей кэшбек (Национальный кэшбек, - ред), на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен", - рассказал он.

По данным Гончаренко, украинцы смогут получить тысячу гривен или в электронном формате, или на "Укрпочте" - для тех граждан, которые находятся на территории активных боевых действий.

"Кабмин также отметил, что кэшбек за декабрь 2024 года поступит в феврале 2025 года в случае, если на это будут выделены средства. Если средства выделены не будут, то кэшбек за декабрь не придет", - добавил нардеп.

"Тысяча Зеленского"

25 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 декабря украинцы получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Эту выплату в народе назвали "тысячей Зеленского".

Недавно правительство приняло порядок выплаты по программе "Зимней єПідтримки" или "тысячи Зеленского". Кабмин определил как, где и когда можно получить деньги и куда можно будет их потратить.

До этого , еще в начале года Зеленский объявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в стране. Тогда сообщалось, что программа кэшбека "Покупай украинское" заработает уже в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный кэшбек
NEWS
Какое оружие США могут передать Украине до конца срока Байдена: мнение эксперта
Какое оружие США могут передать Украине до конца срока Байдена: мнение эксперта
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте