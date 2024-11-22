"Тысяча Зеленского": Кабмин определил, сколько средств потратят
Кабмин утвердил реализацию плана по выплате "тысячи Зеленского". В частности, будет израсходовано 5 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"На "Зимнюю поддержку" потратят 5 млрд гривен. Деньги переведут из программы, финансирующей кэшбек (Национальный кэшбек, - ред), на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен", - рассказал он.
По данным Гончаренко, украинцы смогут получить тысячу гривен или в электронном формате, или на "Укрпочте" - для тех граждан, которые находятся на территории активных боевых действий.
"Кабмин также отметил, что кэшбек за декабрь 2024 года поступит в феврале 2025 года в случае, если на это будут выделены средства. Если средства выделены не будут, то кэшбек за декабрь не придет", - добавил нардеп.
"Тысяча Зеленского"
25 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 декабря украинцы получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Эту выплату в народе назвали "тысячей Зеленского".
Недавно правительство приняло порядок выплаты по программе "Зимней єПідтримки" или "тысячи Зеленского". Кабмин определил как, где и когда можно получить деньги и куда можно будет их потратить.
До этого , еще в начале года Зеленский объявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в стране. Тогда сообщалось, что программа кэшбека "Покупай украинское" заработает уже в этом году.
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