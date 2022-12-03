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Оккупанты ударили ракетами по Запорожской области: глава ОВА показал последствия

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Запорожская область, Суббота 03 декабря 2022 07:35
Оккупанты ударили ракетами по Запорожской области: глава ОВА показал последствия Фото: Александр Старух, глава Запорожской ОВА (facebook.starukholexander)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска ударили ракетами по населенному пункту в Запорожской области, и в результате вражеской ночной атаки были повреждены здания.

Об этом 3 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

Чиновник проинформировал о двух "прилетах" в населенном пункте, названия которого не стал пока озвучивать.

"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий", - говорится в сообщении.

При этом глава ОВА отметил, что по предварительной информации, жертв, к счастью, нет.

Последствия российского ночного обстрела Запорожской области 3 декабря (фото: t.me/starukhofficial)

Напомним, перед этим, в ночь на 30 ноября, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область и попали в газораспределительный пункт. В результате атаки без газа осталось три улицы одного из населенных пунктов.

Ранее, 17 ноября, ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянской Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе - был разрушен двухэтажный жилой дом.

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