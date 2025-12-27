Более 500 единиц "ПВО" РФ уничтожили спецназовцы СБУ: детали

Спецназовцы "Альфы" СБУ с начала повтомасштабного вторжения уничтожили более 500 единиц российских систем "противовоздушной обороны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

"Выполненная работа имеет несомненную ценность: она позволила пробить коридоры в многослойной системе российской "противовоздушной обороны" и обеспечить проходы для ударов украинских дальнобойных дронов вглубь тыла противника - по базам, складам, аэродромам и другим военным целям", - говорится в сообщении СБУ.

Успешные операции СБУ

Как писало РБК-Украина, СБУ обнародовали новые подробности уникальной спецоперации в порту Новороссийск, во время которой была уничтожена российская подводная лодка.

Как выяснилось, ключевым этапом операции стало предварительное выведение из строя морского самолета-разведчика Ил-38Н, который мог сорвать атаку.

В Службе безопасности Украины отметили, что и в дальнейшем будут работать по законным военным целям противника и наносить удары там, где враг этого не ожидает.

Также дроны СБУ атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Были поражены два самолета Су-27.

Перед тем, 18 декабря, беспилотники СБУ поразили на этом же аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.