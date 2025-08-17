Более 500 обстрелов за сутки: РФ нанесла массированные удары по селам Запорожской области

Как писало РБК-Украина, 10 августа российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Удар пришелся по зданию центрального автовокзала, также пострадала клиника Запорожского медицинского университета и жилой дом. За медицинской помощью обратились 24 человека.

На следующий день в Министерстве энергетики сообщили, что также пострадало здание Внешнего кризисного центра Запорожской АЭС. Этот объект является важным элементом системы безопасности атомной станции. Был частично разрушен офис предприятия, никто из сотрудников не пострадал.

Утром 6 августа российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Запорожскому району. Иван Федоров сообщал о двух погибших и 12 раненых, среди которых - четверо детей.