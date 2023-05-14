Ситуация на фронте сегодня 14 мая

Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. оккупанты применили иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131".

18 из 23 беспилотников были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений. Есть более 30 раненых среди гражданских лиц.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненые среди гражданских, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области есть погибшие и раненые гражданские. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка, Янжуловка, Гремяч Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка, Волфино, Степок, Рясное, также Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Хатное, Гатище, Плетеновка, Бочково, Нестерное, Бударки.

направлениях противник нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка, Янжуловка, Гремяч Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка, Волфино, Степок, Рясное, также Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Хатное, Гатище, Плетеновка, Бочково, Нестерное, Бударки. В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка - Луганской. На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменного и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное и Берестовое - Донецкой.

направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменного и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное и Берестовое - Донецкой. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Васютинское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка и Северное. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк, Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Васютинское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка и Северное. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк, Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиаудар по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области.

направлении противник нанес авиаудар по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудар вблизи Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудар вблизи Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области. Обстреляли населённые пункты Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дмитровка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожены 2 разведывательных дрона типа "Zala", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 - неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.