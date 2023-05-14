ВСУ отразили многочисленные российские атаки вблизи Марьинки: карты боев ISW

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Генштаб Украины сообщил, что российские войска пытались улучшить свои тактические позиции и провели неудачные наступательные операции вблизи Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и Стельмаховка (15 км западнее от Сватового) Луганской области.

Российские источники утверждали, что 13 мая их войска продолжали наступление в Кременной районе. Блогер из РФ утверждал, что российские войска проводили штурм вблизи Григоровки (11 км к югу от Кременной).

В Генштабе Украины сообщили, что оккупанты 13 мая не предпринимали наступательных действий в районе Кременной.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 13 мая, показывают, что российские войска добились незначительных успехов в северо-западном Бахмуте. Евгений Пригожин, 12 мая, заявил, что "вагнеровцы" продвинулись в Бахмуте на 400 метров и сейчас украинские силы контролируют два квадратных километра города. Российский блогер утверждал, что боевые столкновения были также у Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте; в 11 км северо-западнее Бахмута вблизи Орехово-Василовки, Григоровки и Богдановки; и в пределах 14 км юго-западнее Бахмута близ Белой Горы и Ступочек.

13 мая русские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили многочисленные российские атаки вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский блогер утверждал, что силы РФ проводили безуспешные штурмы у Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки) и в направлении Авдеевки со стороны Опросного (4 км к югу от Авдеевки).

Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 мая, показывают, что украинские силы действуют вблизи железнодорожной линии к северу от Красногоровки (10 км к северу от Авдеевки) и к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки).



"Южная ось"