ВСУ отразили многочисленные российские атаки вблизи Марьинки: карты боев ISW
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Генштаб Украины сообщил, что российские войска пытались улучшить свои тактические позиции и провели неудачные наступательные операции вблизи Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и Стельмаховка (15 км западнее от Сватового) Луганской области.
Российские источники утверждали, что 13 мая их войска продолжали наступление в Кременной районе. Блогер из РФ утверждал, что российские войска проводили штурм вблизи Григоровки (11 км к югу от Кременной).
В Генштабе Украины сообщили, что оккупанты 13 мая не предпринимали наступательных действий в районе Кременной.
Бои в Донецкой области
Геолокационные кадры, опубликованные 13 мая, показывают, что российские войска добились незначительных успехов в северо-западном Бахмуте. Евгений Пригожин, 12 мая, заявил, что "вагнеровцы" продвинулись в Бахмуте на 400 метров и сейчас украинские силы контролируют два квадратных километра города. Российский блогер утверждал, что боевые столкновения были также у Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте; в 11 км северо-западнее Бахмута вблизи Орехово-Василовки, Григоровки и Богдановки; и в пределах 14 км юго-западнее Бахмута близ Белой Горы и Ступочек.
13 мая русские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили многочисленные российские атаки вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский блогер утверждал, что силы РФ проводили безуспешные штурмы у Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки) и в направлении Авдеевки со стороны Опросного (4 км к югу от Авдеевки).
Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 мая, показывают, что украинские силы действуют вблизи железнодорожной линии к северу от Красногоровки (10 км к северу от Авдеевки) и к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки).
"Южная ось"
Южное оперативное командование Украины сообщило, что за минувшие сутки российские войска значительно активизировали беспилотную разведку, запустили около 24 беспилотников вдоль линии фронта и 88 раз обстреляли украинские позиции. Также добавили, что два российских самолета Су-35 выпустили четыре бомбы КАБ-500 по Бериславскому району.
Напомним, сегодня ночью, 14 мая, по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
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