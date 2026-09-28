Более 40% украинцев могут сменить жилье этой зимой из-за обстрелов и блэкаутов

Кто рассматривает переезд

17% опрошенных уже планируют переезд на зиму 2026-2027 годов из-за возможных перебоев с коммунальными услугами. Еще 23% пока только рассматривают такой вариант.

Не планируют менять нынешнее жилье 38% респондентов. Еще 10% планируют переезд, но по причинам, не связанным с возможными перебоями зимой, а 11% затруднились с ответом.

Чаще окончательное решение о переезде может зависеть от безопасности. В частности:

45% могут сменить жилье из-за ухудшения ситуации с безопасностью или увеличения количества обстрелов;

могут сменить жилье из-за ухудшения ситуации с безопасностью или увеличения количества обстрелов; 36% - из-за повреждения нынешнего жилья;

- из-за повреждения нынешнего жилья; 31% - из-за длительных отключений электроэнергии;

- из-за длительных отключений электроэнергии; 30% - из-за отсутствия или перебоев с отоплением;

- из-за отсутствия или перебоев с отоплением; 26% - если найдут более доступное жилье с лучшими условиями;

- если найдут более доступное жилье с лучшими условиями; 23% - из-за перебоев с водоснабжением.

Еще 13% могут переехать из-за предупреждения о сложной зиме, чтобы подготовиться заранее. Для 12% важным фактором может стать рост стоимости коммунальных услуг. В то же время 10% заявили, что не будут менять жилье ни при каких обстоятельствах.

Куда готовы переехать

Среди тех, кто рассматривает смену жилья, по 35% готовы искать вариант в своем городе или переехать в другой город Украины.

Еще 27% рассматривают переезд в деревню или поселок, 22% - выезд за границу, а 6% могут временно переехать к родственникам или друзьям.

Среди областей, которые называли потенциальным направлением для переезда, чаще всего упоминали:

Ивано-Франковскую - 23%;

Киевскую - 19%;

Закарпатскую - 17%;

Винницкую - 16%;

Хмельницкую - 16%;

Львовскую - 12%;

Черновицкую - 12%.

Какое жилье будут искать

Чаще среди возможных вариантов называли частный дом - его рассматривают 69% опрошенных.

Квартиру готовы рассматривать 59%, дом в деревне - 33%. Коттедж или таунхаус назвали 11% респондентов.

В то же время, покупать новое жилье большинство не планирует.

Аренда остается основным вариантом

68% рассматривающих переезд планируют арендовать жилье. Покупку нового дома назвали 24%.

Еще 11% могут воспользоваться собственной дачей или вторым жильем, 10% рассматривают временное проживание в общежитии, хабе для ВПЛ или другом подобном пространстве. Бесплатно пожить у родственников или друзей могут 7%.

В OLX Недвижимость отмечают, что для многих потенциальный переезд этой зимой остается запасным сценарием. Часть людей готова изменить жилье даже в пределах своего города, а аренда остается основным вариантом, поскольку позволяет быстрее изменить условия проживания без долгосрочных финансовых обязательств.

На решения о переезде могут одновременно влиять безопасность, состояние нынешнего жилья, перебои с коммунальными услугами, стоимость его содержания и доступный вариант.