Более 40% украинцев могут сменить жилье этой зимой из-за обстрелов и блэкаутов

Потенциальные перебои с электроэнергией, отоплением и водоснабжением могут вынудить часть украинцев сменить жилье этой зимой. В то же время, для большинства это пока не окончательное решение, а запасной вариант.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Недвижимость.
17% опрошенных уже планируют переезд на зиму 2026-2027 годов из-за возможных перебоев с коммунальными услугами. Еще 23% пока только рассматривают такой вариант.
Не планируют менять нынешнее жилье 38% респондентов. Еще 10% планируют переезд, но по причинам, не связанным с возможными перебоями зимой, а 11% затруднились с ответом.
Чаще окончательное решение о переезде может зависеть от безопасности. В частности:
Еще 13% могут переехать из-за предупреждения о сложной зиме, чтобы подготовиться заранее. Для 12% важным фактором может стать рост стоимости коммунальных услуг. В то же время 10% заявили, что не будут менять жилье ни при каких обстоятельствах.
Среди тех, кто рассматривает смену жилья, по 35% готовы искать вариант в своем городе или переехать в другой город Украины.
Еще 27% рассматривают переезд в деревню или поселок, 22% - выезд за границу, а 6% могут временно переехать к родственникам или друзьям.
Среди областей, которые называли потенциальным направлением для переезда, чаще всего упоминали:
Чаще среди возможных вариантов называли частный дом - его рассматривают 69% опрошенных.
Квартиру готовы рассматривать 59%, дом в деревне - 33%. Коттедж или таунхаус назвали 11% респондентов.
В то же время, покупать новое жилье большинство не планирует.
68% рассматривающих переезд планируют арендовать жилье. Покупку нового дома назвали 24%.
Еще 11% могут воспользоваться собственной дачей или вторым жильем, 10% рассматривают временное проживание в общежитии, хабе для ВПЛ или другом подобном пространстве. Бесплатно пожить у родственников или друзей могут 7%.
В OLX Недвижимость отмечают, что для многих потенциальный переезд этой зимой остается запасным сценарием. Часть людей готова изменить жилье даже в пределах своего города, а аренда остается основным вариантом, поскольку позволяет быстрее изменить условия проживания без долгосрочных финансовых обязательств.
На решения о переезде могут одновременно влиять безопасность, состояние нынешнего жилья, перебои с коммунальными услугами, стоимость его содержания и доступный вариант.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы готовятся к возможным зимним перебоям с электроэнергией, водой и отоплением, обустраивая запасы и автономные источники питания. В то же время, только около 10% опрошенных считают свои домохозяйства полностью автономными.
Также мы рассказывали, что в преддверии зимы украинцы все чаще ищут жилье с автономным отоплением, резервным электроснабжением, стабильной связью и запасом воды.