Киев создает продовольственные резервы: кто первым получит помощь в случае блекаутов

Накануне зимы в столице создают запас продуктов питания и питьевой воды. В случае продолжительных отключений электроэнергии и чрезвычайных ситуаций город будет оказывать помощь малоимущим киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА по осуществлению полномочий самоуправления Олега Куявского.

Киев усиливает продовольственный резерв

По словам Куявского, город заранее готовится к возможным вызовам осенне-зимнего периода и усиливает продовольственные резервы. В то же время в Киеве продолжают проводить продуктовые ярмарки во всех районах.

Заместитель председателя КГГА по осуществлению полномочий самоуправления подчеркнул, что важно не только сформировать необходимые запасы, но и обеспечить их четкое распределение и доставку.

"Продовольственная безопасность столицы - это не только наличие необходимых запасов, но и четкая система их распределения и доставки тем, кто больше всего нуждается в помощи", - заявил он.

Отдельно заместитель председателя КГГА поблагодарил социально ответственный бизнес, благотворительные и общественные организации, которые помогают Киеву формировать продовольственные резервы.

"Благодаря нашей совместной работе город может оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь малоимущим киевлянам", - добавил Куявский.

Как будут использовать запасы

Как отметили в КГГА, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 в Киеве уже сформировали и постоянно поддерживают необходимые запасы основных групп продовольственных товаров.

Это позволит оперативно обеспечивать малообеспеченных горожан продуктами первой необходимости в случае усложнения работы энергосистемы, говорится в сообщении.

В первую очередь помощь планируют оказывать малоимущим киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также запасы можно будет использовать:

в пунктах несокрушимости - во время длительных отключений электроэнергии;

- во время длительных отключений электроэнергии; для помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций ;

; для обеспечения работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

Киев планирует закупить 20 тысяч наборов питания

Кроме продовольственных резервов город при поддержке благотворительных и общественных организаций планирует организовать горячее питание для 25 тысяч человек.

Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА планирует дополнительно закупить 20 тысяч продовольственных наборов. Их будут использовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В КГГА рассказали, что подготовка к возможным вызовам проходит в рамках работы Гуманитарного штаба Киева, созданного в феврале 2022 года.

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Штаб координирует взаимодействие между структурными подразделениями КГГА, районными администрациями, коммунальными предприятиями, благотворительными организациями и донорами. Он обеспечивает учет и распределение ресурсов, а также оперативную поставку помощи в случае ухудшения ситуации с безопасностью или возникновения критических потребностей у киевлян.