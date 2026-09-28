Понад 40% українців можуть змінити житло цієї зими через обстріли та блекаути

Хто розглядає переїзд

17% опитаних уже планують переїзд на зиму 2026-2027 років через можливі перебої з комунальними послугами. Ще 23% поки лише розглядають такий варіант.

Не планують змінювати нинішнє житло 38% респондентів. Ще 10% планують переїзд, але з причин, не пов'язаних із можливими перебоями взимку, а 11% не визначилися з відповіддю.

Найчастіше остаточне рішення про переїзд може залежати від безпеки. Зокрема:

45% можуть змінити житло через погіршення безпекової ситуації або збільшення кількості обстрілів;

можуть змінити житло через погіршення безпекової ситуації або збільшення кількості обстрілів; 36% - через пошкодження нинішнього помешкання;

- через пошкодження нинішнього помешкання; 31% - через тривалі відключення електроенергії;

- через тривалі відключення електроенергії; 30% - через відсутність або перебої з опаленням;

- через відсутність або перебої з опаленням; 26% - якщо знайдуть доступніше житло з кращими умовами;

- якщо знайдуть доступніше житло з кращими умовами; 23% - через перебої з водопостачанням.

Ще 13% можуть переїхати через попередження про складну зиму, щоб підготуватися заздалегідь. Для 12% важливим фактором може стати зростання вартості комунальних послуг. Водночас 10% заявили, що не змінюватимуть житло за жодних обставин.

Куди готові переїхати

Серед тих, хто розглядає зміну житла, по 35% готові шукати варіант у своєму місті або переїхати до іншого міста України.

Ще 27% розглядають переїзд до села чи селища, 22% - виїзд за кордон, а 6% можуть тимчасово переїхати до родичів або друзів.

Серед областей, які називали потенційним напрямком для переїзду, найчастіше згадували:

Івано-Франківську - 23%;

Київську - 19%;

Закарпатську - 17%;

Вінницьку - 16%;

Хмельницьку - 16%;

Львівську - 12%;

Чернівецьку - 12%.

Яке житло шукатимуть

Найчастіше серед можливих варіантів називали приватний будинок - його розглядають 69% опитаних.

Квартиру готові розглядати 59%, будинок у селі - 33%. Котедж або таунхаус назвали 11% респондентів.

Водночас купувати нове житло більшість не планує.

Оренда залишається основним варіантом

68% тих, хто розглядає переїзд, планують орендувати житло. Купівлю нового помешкання назвали 24%.

Ще 11% можуть скористатися власною дачею або другим житлом, 10% розглядають тимчасове проживання у гуртожитку, хабі для ВПО чи іншому подібному просторі. Безкоштовно пожити у родичів або друзів можуть 7%.

У OLX Нерухомість зазначають, що для багатьох потенційний переїзд цієї зими залишається саме запасним сценарієм. Частина людей готова змінити житло навіть у межах свого міста, а оренда залишається основним варіантом, оскільки дозволяє швидше змінити умови проживання без довгострокових фінансових зобов'язань.

На рішення про переїзд можуть одночасно впливати безпека, стан нинішнього житла, перебої з комунальними послугами, вартість його утримання та наявність доступнішого варіанта.