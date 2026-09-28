Понад 40% українців можуть змінити житло цієї зими через обстріли та блекаути

Потенційні перебої з електроенергією, опаленням і водопостачанням можуть змусити частину українців змінити житло цієї зими. Водночас для більшості це поки не остаточне рішення, а запасний варіант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Нерухомість.
17% опитаних уже планують переїзд на зиму 2026-2027 років через можливі перебої з комунальними послугами. Ще 23% поки лише розглядають такий варіант.
Не планують змінювати нинішнє житло 38% респондентів. Ще 10% планують переїзд, але з причин, не пов'язаних із можливими перебоями взимку, а 11% не визначилися з відповіддю.
Найчастіше остаточне рішення про переїзд може залежати від безпеки. Зокрема:
Ще 13% можуть переїхати через попередження про складну зиму, щоб підготуватися заздалегідь. Для 12% важливим фактором може стати зростання вартості комунальних послуг. Водночас 10% заявили, що не змінюватимуть житло за жодних обставин.
Серед тих, хто розглядає зміну житла, по 35% готові шукати варіант у своєму місті або переїхати до іншого міста України.
Ще 27% розглядають переїзд до села чи селища, 22% - виїзд за кордон, а 6% можуть тимчасово переїхати до родичів або друзів.
Серед областей, які називали потенційним напрямком для переїзду, найчастіше згадували:
Найчастіше серед можливих варіантів називали приватний будинок - його розглядають 69% опитаних.
Квартиру готові розглядати 59%, будинок у селі - 33%. Котедж або таунхаус назвали 11% респондентів.
Водночас купувати нове житло більшість не планує.
68% тих, хто розглядає переїзд, планують орендувати житло. Купівлю нового помешкання назвали 24%.
Ще 11% можуть скористатися власною дачею або другим житлом, 10% розглядають тимчасове проживання у гуртожитку, хабі для ВПО чи іншому подібному просторі. Безкоштовно пожити у родичів або друзів можуть 7%.
У OLX Нерухомість зазначають, що для багатьох потенційний переїзд цієї зими залишається саме запасним сценарієм. Частина людей готова змінити житло навіть у межах свого міста, а оренда залишається основним варіантом, оскільки дозволяє швидше змінити умови проживання без довгострокових фінансових зобов'язань.
На рішення про переїзд можуть одночасно впливати безпека, стан нинішнього житла, перебої з комунальними послугами, вартість його утримання та наявність доступнішого варіанта.
Раніше РБК-Україна писало, що українці готуються до можливих зимових перебоїв з електроенергією, водою та опаленням, облаштовуючи запаси й автономні джерела живлення. Водночас лише близько 10% опитаних вважають свої домогосподарства повністю автономними.
Також ми розповідали, що напередодні зими українці дедалі частіше шукають житло з автономним опаленням, резервним електропостачанням, стабільним зв'язком та запасом води.