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"Тревожная" карта: украинцев предупреждают об опасной погоде в большинстве областей

Пятница 25 апреля 2025 11:48
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"Тревожная" карта: украинцев предупреждают об опасной погоде в большинстве областей Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Они могут "накрыть" значительную часть областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.

Какие опасные явления прогнозируют синоптики

Согласно предупреждению Укргидрометцентра, в ближайшие дни, в течение выходных и в начале следующей недели погода в Украине во многих регионах принесет:

  • грозы;
  • заморозки на поверхности почвы;
  • заморозки в воздухе.

Когда и в каких областях ждать ухудшения погоды

Сегодня, 25 апреля, вероятны грозы:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в центральных областях.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Заморозки на поверхности почвы (0-5°C) ожидаются:

  • 27 апреля - в западных и северных областях;
  • ночью 28 апреля - в большинстве областей Украины;
  • ночью 29 апреля - в большинстве областей Украины.

"І уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

Кроме того, заморозки в воздухе (0-3°C) могут быть ночью 28 апреля:

  • в северных областях;
  • в восточных областях;
  • в центральных областях.

"II уровень опасности, оранжевый", - отметили в Украинском гидрометеорологическом центре.

&quot;Тревожная&quot; карта: украинцев предупреждают об опасной погоде в большинстве областейПредупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.

Читайте также, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.

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