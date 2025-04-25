"Тревожная" карта: украинцев предупреждают об опасной погоде в большинстве областей
В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Они могут "накрыть" значительную часть областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Какие опасные явления прогнозируют синоптики
Согласно предупреждению Укргидрометцентра, в ближайшие дни, в течение выходных и в начале следующей недели погода в Украине во многих регионах принесет:
- грозы;
- заморозки на поверхности почвы;
- заморозки в воздухе.
Когда и в каких областях ждать ухудшения погоды
Сегодня, 25 апреля, вероятны грозы:
- в западных областях;
- в северных областях;
- в центральных областях.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Заморозки на поверхности почвы (0-5°C) ожидаются:
- 27 апреля - в западных и северных областях;
- ночью 28 апреля - в большинстве областей Украины;
- ночью 29 апреля - в большинстве областей Украины.
"І уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.
Кроме того, заморозки в воздухе (0-3°C) могут быть ночью 28 апреля:
- в северных областях;
- в восточных областях;
- в центральных областях.
"II уровень опасности, оранжевый", - отметили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях (карта: meteo.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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