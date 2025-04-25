"Тревожная" карта: украинцев предупреждают об опасной погоде в большинстве областей

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили граждан об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Они могут "накрыть" значительную часть областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях (карта: meteo.gov.ua)

Кроме того, заморозки в воздухе (0-3°C) могут быть ночью 28 апреля:

Согласно предупреждению Укргидрометцентра, в ближайшие дни, в течение выходных и в начале следующей недели погода в Украине во многих регионах принесет:

Напомним, ранее мы рассказывали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.

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