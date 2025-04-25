Май удивит погодой? Синоптики дали прогноз на последний месяц весны
В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику мая в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Краткая климатическая характеристика мая в Украине
Рассказывая о краткой климатической характеристике мая, в УкрГМЦ отметили, что это - не прогноз, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в мае в Украине).
Так, средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет:
- по Украине в среднем - 13-17 градусов тепла;
- в горных районах - 7-12°C.
Если говорить о минимумах и максимумах, то:
- абсолютный минимум температуры воздуха - 0-6 градусов мороза (местами на Сумщине и в горных районах - 7-10 градусов мороза, а на побережье морей - от 1 до 3 градусов тепла);
- абсолютный максимум температуры воздуха - 30-37 градусов выше нуля (в Одесской и Луганской областях, а также в Крыму до 38-39°C, в горных районах - 28-29°C).
Среднее месячное количество осадков составляет:
- по Украине - 22-60 мм;
- в западных и Винницкой областях, а также на юге Крыма - 62-81 мм;
- в Карпатах и на Прикарпатье - 85-148 мм.
Украинцам рассказали также, что устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15°C (что является климатическим показателем начала лета), происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге страны - в первой) декаде мая.
Прогноз среднемесячной температуры и количества осадков в этом году
В завершение синоптики поделились предварительным прогнозом среднемесячной температуры и количества осадков в мае 2025 года в Украине.
Так, средняя месячная температура воздуха предполагается:
- по Украине - на уровне 15-19 градусов тепла;
- в горных районах - 12-14°C.
Уточняется, что это - на 1,5-2,0 градуса выше нормы.
Кроме того, месячное количество осадков ожидается на уровне 35-76 мм. В Карпатах и местами на Прикарпатье - 88-138 мм, что в пределах нормы.
Климатическая характеристика мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, несколько ранее украинцев предупредили об опасной погоде в большинстве областей Украины.
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