Более 200 боев за сутки: Генштаб показал, как изменилась ситуация на фронте, карты
За прошедшие сутки на фронте произошло 202 боевых столкновения. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские воины отбили 76 штурмов российских войск.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По данным военных, захватчики нанесли один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб.
Также враг совершил более 4300 обстрелов, в том числе 97 из реактивных систем залпового огня, и применил более 4300 дронов-камикадзе.
Под авиаудары попали районы Орехова в Запорожье и Николаевки в Херсонской области. В ответ украинская артиллерия поразила два района сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых авиабомб, а также совершил 173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одиннадцать атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки.
На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Торское, Дробышево, Колодязи и Шандриголово.
На Славянском направлении наши защитники отбили девять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.
На Покровском направлении произошло 76 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономическое, Молодецкое, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лысовка, Зверево, Котлино, Зеленое, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.
На Александровском направлении Силы обороны остановили 26 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Поддубное, Вороное, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Ореховском направлении наши защитники отбили двадцать атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного.
На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, за последние сутки с 20 на 21 октября, российская армия потеряла на фронте 1130 солдат и 202 единицы военной техники.
Также украинские воины обезвредили восемь танков, 37 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 235 БпЛА и 134 единицы автомобильной техники российских оккупантов.
Ранее сообщалось, что несмотря на намерения российских оккупационных войск захватить всю Донецкую область до конца этого года, этот срок перенесен на март 2026 года.