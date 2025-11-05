Более 2,5 тыс. компаний на деоккупированных территориях возобновили работу: исследование

В то же время, по словам нардепа, темпы роста по регионам разнятся в десятки раз - прежде всего из-за уровня поддержки бизнеса со стороны государства и местных властей.

Для устойчивого восстановления экономики громадам нужно снизить бюрократическое давление, вводить налоговые стимулы и привлекать средства местных бюджетов для поддержки предпринимателей.

Так Елена Шуляк прокомментировала данные аналитической записк "Восстановление и развитие деоккупированных громад", подготовленной Институтом аналитики и адвокации при поддержке Transparency International.

"Авторы отчета проанализировали свыше 2500 компаний, работающих в деоккупированных громадах Киевщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины и показатели их суммарной выручки за прошлый год показательно отражают разные темпы восстановления экономической активности общин после деоккупации. Причем эти показатели зависят не только от ситуации с безопасностью, но и от управленческих решений местных властей", - подчеркнула Шуляк.

Ситуация в Киевской области

Киевская область, по ее словам, демонстрирует передовую устойчивость - 62,5 млрд грн суммарной выручки, из которых более трети обеспечивает Ирпенская громада. Близость к столице, быстрое обновление логистики и потребительский спрос стали определяющими факторами для бизнеса.

Опыт Киевщины, добавила парламентарий, показывает, что бизнес должен быть в центре процесса восстановления - именно он создает основу экономической состоятельности громад.

Более того, одним из принципов, по которым должно происходить восстановление, является бизнес-центричность - состоятельность общества невозможна без бизнеса, работающего на ее территории. Но представители бизнес-среды подчеркивают важность устранения забюрократизированности.

"Во время публичных консультаций по законодательной рамке восстановления бизнес, который также присутствовал, пожелал, чтобы главным принципом восстановления было устранение забюрократизированности. Они просят: дайте нам работать. Чем меньше будет чиновников, вмешательство со стороны государства, регуляторной среды, тем проще и эффективнее мы сможем работать, а значит и платить налоги. Это нельзя игнорировать", - акцентировала Елена Шуляк.

Данные по Сумской области

Сумская область, по данным отчета, занимает второе место - 24,7 млрд грн выручки. После деоккупации здесь быстро активизировался бизнес, в частности, в Тростянце, где возобновила работу компания "Монделис Украина".

Ее возврат означал не только стабильные налоговые поступления, но и создание мультипликационного эффекта для поставщиков и сервисных компаний. В громадах, где большие работодатели смогли вернуться, экономическая структура восстанавливается быстрее, а уровень занятости стабилизируется.

Шуляк отмечает, что успешность восстановления зависит от привлечения бизнеса к планированию. Без участия предпринимателей программы комплексного обновления останутся формальными документами. Они должны быть общим инструментом власти и бизнеса, определяющим реальные приоритеты - рабочие места, транспорт, логистику, образование. Именно такой подход позволяет громадам действовать не реактивно, а стратегически.

"Мы должны вести диалог с инвесторами - спрашивать, что им нужно, и убирать все барьеры. Это и есть бизнес-центрический подход, который дает шанс на восстановление экономики даже во время войны. Однако и этого недостаточно - бизнес необходимо привлекать ко всем планировочным активностям, которыми будет руководствоваться восстановление. В частности, и на уровне программ комплексного восстановления, которые уже начинают реализовівать", - заметила парламентарий.

Черниговщина и Харьковщина сталкиваются с рисками

Черниговская область, по данным отчета, имеет 17,8 млрд грн совокупной выручки. Здесь темпы восстановления медленнее из-за масштаба разрушений и сложной логистики. Бизнес сталкивается с высокими операционными рисками, дефицитом кадров и ограниченным спросом.

Но Харьковская область - самая уязвимая: всего 3,3 млрд грн выручки. Постоянные обстрелы, неопределенность безопасности и разрушение инфраструктуры сдерживают любые инвестиции. В то же время именно здесь появляются примеры нестандартных решений местных властей для поддержки предпринимателей.

Как отметила Елена Шуляк, такие решения могут стать ориентиром для других регионов, ведь в условиях ограниченных ресурсов они позволяют удержать бизнес на месте. Харьковские органы местного самоуправления стали одними из первых, кто освободил компании от уплаты налога на землю и недвижимость.

Это не просто льгота - это инструмент выживания. Город понимает: удержать бизнес сейчас важнее, чем временно потерять часть доходов.

"Харьков - уникальный город. Город, который круглосуточно живет под обстрелами. Но этот город понимает, насколько важно для него содержание местного бизнеса. Именно поэтому местные власти приняли правильное решение - отменить для бизнеса некоторые налоги. Да, сейчас это означает уменьшение поступлений в местные бюджеты, но на перспективу это однозначный плюс, ведь этим шагом ты даешь бизнесу возможность выжить", - пояснила Шуляк.

Финансовая устойчивость бизнеса: как ее усилить

В рамках указанного отчета также оценена финансовая устойчивость компаний по скоринговым категориям от A до D.

Киевщина - лидер: две трети компаний имеют рейтинги A или B.

В Сумской области 41% предприятий имеют самый высокий уровень, но 17% - в преддефолтном состоянии.

Харьковщина демонстрирует контраст: 36% бизнесов - устойчивые, 30% - работают на грани.

Худшие показатели - на Черниговщине, где почти четверть компаний имеют категорию D.

Это подтверждает: выживание бизнеса напрямую зависит от управленческих решений и поддержки государства.

Именно поэтому, отметила Шуляк, восстановление не должно сводиться только к строительству уничтоженного, нужно создавать условия для долгосрочной устойчивости бизнеса и громад в целом.

Для этого необходимо снизить налоговое и регуляторное давление, упростить доступ к финансам и стимулировать оставшийся работать в громадах бизнес. Она убеждена, что эффективное взаимодействие государства и предпринимателей - это залог реального, а не формального обновления.

"Восстановление громад должно происходить, в том числе, по принципу бизнес-центричности. Уменьшение уровня забюрократизированности, налоговой нагрузки и регуляторного влияния на бизнес, который остается работать на территории громады, окажет чрезвычайно положительное влияние на качество восстановления", - отметила нардеп.

В заключение Елена Шуляк добавила - качественное управление на деоккупированных территориях требует отдельных решений.

Управление в этих условиях усугубляется нехваткой кадров, отсутствием актуальной статистики и координации между властью, громадами и донорами. Без этого какие-либо программы восстановления не работают. Нужны четкие модели управления, которые бы уменьшали риски, а не множили бюрократию.