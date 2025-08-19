RU

Война в Украине

Более 17 млн гривен и поддельные "тяжелые" диагнозы: СБУ разоблачила уклонистскую схему

Фото: СБУ ликвидировала схему уклонистов в Киеве (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины и Национальная полиция прекратили деятельность организованной схемы избежания мобилизации в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, организатором схемы был местный адвокат, который вместе с еще одним юристом и тремя врачами подделывал медицинские справки для военнообязанных мужчин.

Документы гарантировали клиентам отсрочку от призыва или снятие с воинского учета из-за якобы тяжелых диагнозов.

Фигуранты также предлагали "бронь" через фиктивное трудоустройство в одном из государственных учреждений столицы.

 
Фото: СБУ ликвидировала схему уклонистов в Киеве (t.me/SBUkr)

Правоохранители задокументировали преступления и задержали организатора "на горячем" во время получения нового транша взятки.

Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли более 17 млн гривен наличными и иностранную валюту.

Что грозит

Сейчас задержанным адвокату, юристу и врачу-кардиологу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 УК Украины.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала агента российской разведки, которая собирала данные для нового ракетного удара по Запорожью. Информаторкой РФ оказалась бывшая работница Пенсионного фонда.

Также Служба безопасности Украины задержала женщину, которая корректировала российские ракетные удары по Харькову и готовила атаку на одно из подразделений горсовета.

Кроме того, СБУ разоблачила агента РФ, который планировал теракт в популярном отеле Ровно.

Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине