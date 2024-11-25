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Более 1600 солдат и 22 артсистемы: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Фото: россияне продолжают нести колоссальные потери личного состава на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 24 на 25 ноября, российская армия потеряла на фронте 1610 солдат, 6 танков и 114 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 732 350 (+1610) человек ликвидировано;
  • танков - 9429 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 236 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 20 787 (+22) ед;
  • РСЗО - 1254 ед;
  • средства ПВО - 1004 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 480 (+114) ед;
  • крылатых ракет - 2764 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 948 (+84) ед;
  • специальной техники - 3681 (+2) ед.

Ситуация на фронте и атака дронами

По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись в Курской области, а также в четырех районах Донецкой области.

Кроме того, в ISW рассказали о вариантах дальнейшего наступления российского агрессора на востоке.

Накануне вечером и ночью армия РФ снова масштабно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В некоторых районах Киева было зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА. Возникли возгорания.

Российские дроны также массированно атаковали Запорожье. В результате атаки ранена несовершеннолетняя девушка.

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