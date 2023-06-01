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Понад 150 окупантів та техніка. У ЗСУ розповіли про втрати росіян на сході за добу

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Четвер 01 червня 2023 20:32
Понад 150 окупантів та техніка. У ЗСУ розповіли про втрати росіян на сході за добу Ілюстративне фото: у ЗСУ розповіли про втрати росіян на сході за добу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за добу змогли ліквідувати та поранити понад 150 російських солдатів. Також було знищено техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі росіяни на східному напрямку намагаються проводити ротацію під прикриттям інтенсивного вогню. При цьому кількість боєзіткнень залишається невеликою.

Загалом окупанти 1048 разів обстріляли позиції українських захисників на сході. Але ЗСУ завдавали ударів у відповідь і не давали їм проводити повноцінну ротацію.

"59 окупантів знищили, 103 - отримали поранення, одного - взяли в полон. Знищили дві радіолокаційні станції, безпілотник, одну гармату "Гіацинт", протитанковий комплекс. Під час переміщення також було знищено два автомобілі з боєприпасами та два польові склади з боєприпасами", - розповів Череватий.

Ситуація на сході

Нагадаємо, після початку виведення російських найманців ПВК "Вагнера" з Бахмута кількість бойових зіткнень на сході знизилася.

При цьому українські захисники припинили просування у районі міста. За словами військових, зараз вони зайняті іншими завданнями на цій ділянці фронту.

Водночас радник керівника ОП Михайло Подоляк нещодавно заявляв про початок підготовчих операцій до контрнаступу.

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