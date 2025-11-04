Более 140 боевых соприкосновений: свежая сводка Генштаба

С начала суток произошло 144 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, применил шесть ракет, сбросил 57 управляемых авиабомб, привлек 3029 дронов-камикадзе и осуществил 3668 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Оккупанты провели пять авиаударов, сбросили десять управляемых авиабомб и совершили 135 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское и Купянское направления

На Южно-Слобожанском направлении остановлено семь атак врага в районах Волчанска, Синельниково и Дворичанского.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи Песчаного, Боровской Андреевки и Петропавловки.

Лиманское и Славянское направления

Российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев возле Грековки, Новоселовки, Корового Яра, Дробышево и Лимана, одно боевое столкновение продолжается. Силы обороны отразили 13 атак в районах Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и Дроновки.

Константиновское и Покровское направления

На Константиновском направлении противник 11 раз пытался прорвать оборону возле Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополья, Яблоновки, Бересток и Софиевки.

На Покровском направлении враг 49 раз атаковал позиции украинских защитников, пять столкновений продолжаются. За сутки украинские военные уничтожили 107 оккупантов, 21 дрон, 4 единицы специальной техники, автомобильную технику и пункты управления беспилотниками.

Александровское и Гуляйпольское направления

Оккупанты 15 раз атаковали в сторону Егоровки, Новоивановки, Ялты, Сосновки, Степного, Вербового и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении отражены три атаки возле Новониколаевки, авиаудары пришлись по Солодкому, Пологам и Терноватому.

Ореховское и Приднепровское направления

В Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать оборону возле Степного и Новоандреевки, все атаки остановлены.

На Приднепровском направлении три попытки продвижения в сторону Антоновского моста оказались безрезультатными.

В других направлениях существенных изменений не зафиксировано. Ситуация на фронтах остается напряженной, силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать атаки противника.