Более 130 тысяч дел и тысяча подозрений россиянам: в СБУ назвали масштабы расследований

Служба безопасности Украины расследует подавляющее большинство военных преступлений РФ, при этом особое внимание уделяется атакам на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Евгения Хмары.

Масштабы расследований и подозрения

Сейчас СБУ ведет более 130 тысяч уголовных производств, связанных с российской агрессией. Это составляет около 80% всех преступлений, совершенных оккупантами на территории Украины.

По словам главы Службы, уже более тысячи россиян получили подозрения в совершении военных преступлений. Следователи работают над установлением конкретных имен - от исполнителей до организаторов атак.

"Наша задача - не только зафиксировать последствия атак по критической инфраструктуре и доказать их системный характер, но и установить исполнителей, командиров и организаторов", - подчеркнул Евгений Хмара.

Удары по энергетике как стратегия террора

Особое внимание СБУ уделяет ударам по нефтегазовой и энергетической сетям. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 596 ударов только по объектам нефтегазовой инфраструктуры.

Хмара отметил, что враг сознательно выбирает целями предприятия, обеспечивающие людей отоплением, газом и водой. Это расценивается как системная политика террора, направленная на создание гуманитарного давления на гражданских, особенно зимой.

"Логика врага - критическая инфраструктура используется как точка влияния на устойчивость общества, базовые условия жизни и способность населения выдерживать длительную войну", - отметил председатель СБУ.

Сотрудничество с международными судами

Все собранные доказательства не только направляются в украинские суды, но и передаются в Международный уголовный суд.

Эти материалы также становятся основой для введения международных санкций против лиц и структур, причастных к агрессии.