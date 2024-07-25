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В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога

Четверг 25 июля 2024 02:45
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В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Военные сообщили о движении беспилотников в Черниговской и Киевской областях курсом на запад.

Также вражеские дроны зафиксированы на границе Черкасской и Винницкой областей, движутся северо-западным курсом.

Кроме того, обнаружены дроны на севере Николаевской области, курс северо-западный.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога

Масштабный обстрел Украины

В вечера 24 июля российские военные атакуют Украину ударными беспилотниками "Шахед". На данный момент дроны движутся в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Также БпЛА атаковали южные области - сообщалось о взрывах в городе Вилково Одесской области.

Около 2:30 прогремели взрывы в Чернигове.

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