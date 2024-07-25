В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога
В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными дронами типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении.
Военные сообщили о движении беспилотников в Черниговской и Киевской областях курсом на запад.
Также вражеские дроны зафиксированы на границе Черкасской и Винницкой областей, движутся северо-западным курсом.
Кроме того, обнаружены дроны на севере Николаевской области, курс северо-западный.
В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Масштабный обстрел Украины
В вечера 24 июля российские военные атакуют Украину ударными беспилотниками "Шахед". На данный момент дроны движутся в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Также БпЛА атаковали южные области - сообщалось о взрывах в городе Вилково Одесской области.
Около 2:30 прогремели взрывы в Чернигове.
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