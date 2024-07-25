Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении. Военные сообщили о движении беспилотников в Черниговской и Киевской областях курсом на запад. Также вражеские дроны зафиксированы на границе Черкасской и Винницкой областей, движутся северо-западным курсом. Кроме того, обнаружены дроны на севере Николаевской области, курс северо-западный. В данный момент карта воздушных тревог выглядит так: