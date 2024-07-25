Оккупанты провели очередной трансграничный рейд и продвигаются на Донбассе: карты ISW

Российские оккупанты провели рейд вблизи Сотницкого Казачка на приграничные Харьковской области. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков вблизи Авдеевки и Донецка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 24 июля совершили ограниченную трансграничную атаку к северо-западу от города Харькова.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг провел наземную атаку вблизи Сотницкого Казачка (непосредственно на границе с Белгородской областью РФ).

Вместе с тем, в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что россияне заняли позиции в Сотницком Казачке в результате рейда. Аналитики оценивают, что у РФ нет длительного присутствия в этом населенном пункте.

Войска РФ недавно продвинулись к северу от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 23 июля, показывают, что оккупанты продвинулись на запад к улице Полевой в западном Глубоком.

Российские источники продолжают утверждать, что путинские войска якобы захватили все или почти все Глубокое, несмотря на украинские контратаки, что согласуется с доказательствами продвижения войск РФ к улице Полевой.

Позиционные бои продолжались 23 и 24 июля под Глубоким, Волчанском, Тихим и Старицей.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют под Старицей, а в Волчанске идут бои из стрелкового оружия около многоэтажек.

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что 24 июля российские оккупанты продолжали продвижение к юго-востоку от Купянска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" 24 июля заявили, что войска РФ продвинулись в полях к югу и западу от Песчаного, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Другой блогер повторил заявления о том, что путинские войска продвинулись на 800 метров вглубь Песчаного.

Российский "военкор" оценил, что войска РФ будут использовать позиции в этом районе, чтобы усилить атаки на запад в направлении реки Оскол, которая находится примерно в 9 км от самой дальней точки, по оценке ISW, российских сил в районе.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались около Синьковки, вблизи Петропавловки, Песчаного, Колесниковки, Глушковки, возле Стельмаховки, Андреевки, Макеевки, Невского, Тернов и в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

Сообщается, что 24 июля войска РФ продвинулись на фоне продолжения наступательных операций на Северском направлении.

В Генштабе ВСУ 24 июля сообщили, что недавно российские оккупанты достигли определенного тактического успеха к югу от Северска в районе Выемки и Переездного.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись на 400 метров к западу вдоль бурелом к северу от Раздолевки, и зачищают Ивано-Даровку и атакуют на север.

Российские захватчики также продолжали наступать возле Верхнекаменного и Спорного 23 и 24 июля.

Войска РФ не осуществили подтвержденное продвижение на фоне продолжающихся наступательных операций вблизи Часового Яра 24 июля.

Оккупанты продолжали атаки в пределах восточного Часового Яра, около Калиновки, Новомаркового, Орехово-Василовки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, Белой Горы и Ступочек 23 и 24 июля.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ проводят контратаки южнее Калиновки с позиций в серии полос в этом районе.

Российские "военкоры" утверждали 23 и 24 июля, что путинские войска продвинулись в полях как к северу, так и к югу от Юровки, и добились тактических успехов в пределах Нью-Йорка и на полях к востоку от поселка.

Российские оккупанты также продолжали атаки вблизи Торецка, у Дилиевки, Северного, Железного и Пантелеймоновки 23 и 24 июля.

В Генштабе ВСУ сообщили 24 июля, что захватчики совершили около 80% своих атак на этом направлении вблизи Северного и Железного.

23 июля российские блоггеры опубликовали кадры удара российской ракеты Х-38 по мосту возле Щербиновки (к западу от Торецка) в неустановленную дату.

Войска РФ недавно подтвердили продвижение к северо-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в центральную и западную Новоселовку Первую с юго-востока.

Российский "военкоры" утверждал, что в ночь на 24 июля Воздушно-космические силы РФ нанесли мощных авиаударов по ближнему тылу ВСУ в Новоселовке Первой и Желанном.

Блогер добавил, что после чего войска РФ якобы прорвали украинскую оборону в пределах центральной и южной Новоселовки Первой и захватили большую часть населенного пункта, за исключением двух улиц в пределах западной Новоселовки Первой.

Некоторые российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ захватили всю Новоселовку Первую, продвинулись на полях к западу от Прогресса и Лозоватского и вошли в северное Волчье, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Также некоторые блогеры утверждали, что ВСУ начинают отступать с Волчьего и вблизи Прогресса во избежание российского тактического окружения.

Оккупанты 23 и 24 июля продолжали наступать в районе Воздвиженки и Новоалександровки, Уманского, Яснобродовки и в районе Карловки.

Сообщается, что 24 июля войска РФ продвинулись юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы прорвали украинскую оборону и достигли восточной окраины Константиновки и установили огневой контроль над дорогой Т0524 Константиновка-Угледар.

Один российский блогер утверждал, что украинские источники подтвердили, что войска РФ вошли в Константиновку, но в ISW пока не наблюдали визуального подтверждения того, что российские войска действуют в окрестностях этого населенного пункта.

Кроме того, "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвигаются в Красногоровку и продвинулись до 800 метров в пределах населенного пункта и находятся в 500 метрах от западного въезда в Красногоровку.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки в районе Красногоровки и Георгиевки, в районе Парасковеевки, Константиновки, Водяного и Угледара.

Российские оккупанты 24 июля продолжали ограниченные наступательные операции в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Генштаб ВСУ информировал, что враг атаковал вблизи Новодаровки (юго-западнее Великой Новоселки).

На видео с геолокацией, опубликованном 23 июля, виден украинский удар HIMARS по российской контрбатарейной радиолокационной станции "Ястреб-АВ" к северо-востоку от Зугреса (восточнее оккупированного Донецка).

"Южная ось"

Войска РФ продолжали наступление 24 июля в западной части Запорожской области северо-восточнее Работино около Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Оккупанты 24 июля продолжили наступление в восточной части Херсонской области, включая Крынки и на островах в дельте реки Днепр.

В Генштабе 23 июля сообщили, что в ночь на 23 июля украинские войска повредили паромную переправу "Славянин" в российском порту Кавказ Краснодарского края во время обстрела беспилотника.

Также в Генштабе ВСУ уточнили, что оккупанты использовали паромную переправу для перевозки вагонов, транспортных средств и контейнеров в военных целях, и что это была последняя действующая переправа из трех паромов, которые войска РФ использовали в этом районе для пересечения Керченского пролива.

Эксперты ISW отмечают, что войска РФ регулярно используют паромы в этом районе, чтобы снизить давление на наземную линию связи, соединяющую Краснодарский край и оккупированный Крым через мост через Керченский пролив.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 24 июля рассказали, что в течение суток и до вечера на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Также в военном командовании добавили, что "самой горячей" оставалась ситуация на Покровском, Кураховском, Лиманском, Краматорском и Времивском направлениях.

Напомним также, перед тем в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде ДШВ ВСУ показали видео отражения одного из крупнейших российских штурмов за время войны на Кураховском направлении.