Более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Украиной и РФ, - Умеров

Третий раунд переговоров в Стамбуле

Напомним, сегодня, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По данным источников РБК-Украина, переговоры между делегациями продолжались максимум около одного часа.

Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене военными и гражданскими пленными.

Речь шла, в частности, об обмене молодых, раненых и тяжелобольных военнопленных. Отдельно стороны обсудили возможность санитарного обмена людей, которые находятся в тяжелом состоянии.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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