Более 11 млрд евро от Германии. Мерц анонсировал помощь Украине в 2026 году

Он отметил, что в 2026 году Украина получит от Германии более 11 млрд евро помощи. Кроме того, Мерц заявил, что его страна обеспечит энергоснабжением детские сады, школы и больницы Украины на фоне попыток РФ "варварски" разрушить энергосистему страны.

По словам канцлера Германии, с февраля 2022 года страна направила Украине военной помощи на 40 млрд евро, а также гражданской поддержки на 36 млрд евро. На защиту энергетической инфраструктуры Берлин дополнительно передал Киеву 170 млн евро.

Мерц также отметил, что Германия сотрудничает с европейскими партнерами и G7 над предоставлением Украине еще большей финансовой помощи.

Он отметил, что одним из таких шагов может стать репарационный кредит за счет замороженных активов РФ. По словам Мерца, эти средства помогут поддержать Украину как минимум два следующих года.