Более 1070 КАБов, почти тысяча дронов и ракеты: Зеленский подсчитал удары РФ за неделю

За эту неделю Россия выпустила по Украине более 1070 управляемых авиационных бомб, почти тысячу ударных дронов и шесть ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что для Украины очень важно, чтобы поддержка партнеров продолжалась, была неизменная оборонная помощь и усиление противовоздушной обороны.
"Почти ежедневно - угроза жизни в Украине из-за российских атак, удары различными типами оружия по нашим людям. И за эту неделю более 1070 управляемых авиационных бомб, почти тысячу ударных дронов и шесть ракет выпустила Россия по Украине", - подчеркнул президент.
По его словам, все, о чем договаривались с партнерами, нужно максимально активизировать.
"Каждая ракета к системам ПВО, которая сейчас стоит где-то на хранении у партнеров, может реально защитить жизнь. Стабильность и предсказуемость помощи для Украины - это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии", - считает Зеленский.
Он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую оборонную помощь и поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны США, Европы и партнеров по "коалиции решительных".
Напомним, в ночь на 4 января российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Оккупанты запустили 52 дрона. Большинство сбили силы ПВО.
Прошлой ночью, 3 января, Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 95 ударных беспилотников с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили 80 дронов, одновременно зафиксировано попадание 15 БпЛА на восьми локациях и падение обломков еще в двух местах.
Одним из направлений удара стала Николаевская область, где враг массированно атаковал критическую инфраструктуру дронами типа "Шахед".
В результате обстрела часть населенных пунктов Николаевского района осталась без электроснабжения, аварийные бригады работают над восстановлением света с ночи.
Кроме того, 2 января российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер". Поврежден пятиэтажный дом и часть подъезда четырехэтажки, есть погибшие и более 30 раненых.