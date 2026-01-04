Более 1070 КАБов, почти тысяча дронов и ракеты: Зеленский подсчитал удары РФ за неделю

Зеленский отметил, что для Украины очень важно, чтобы поддержка партнеров продолжалась, была неизменная оборонная помощь и усиление противовоздушной обороны.

"Почти ежедневно - угроза жизни в Украине из-за российских атак, удары различными типами оружия по нашим людям. И за эту неделю более 1070 управляемых авиационных бомб, почти тысячу ударных дронов и шесть ракет выпустила Россия по Украине", - подчеркнул президент.

По его словам, все, о чем договаривались с партнерами, нужно максимально активизировать.

"Каждая ракета к системам ПВО, которая сейчас стоит где-то на хранении у партнеров, может реально защитить жизнь. Стабильность и предсказуемость помощи для Украины - это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии", - считает Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую оборонную помощь и поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны США, Европы и партнеров по "коалиции решительных".