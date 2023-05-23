Под Бахмутом продолжаются бои за высоты: карты боев от ISW

К северу и югу от Бахмута ВСУ ведут бои за захват высот, а в самом городе наши воины удерживают укрепрайон.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

22 мая русские войска продолжили ограниченные наземные атаки на Купянском направлении. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в направлении Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска).

Министерство обороны (МО) России заявило, что подразделения Западной группировки войск остановили три украинских диверсионно-разведывательных группы примерно в 20 км юго-восточнее Купянска вблизи Тимивки, Кисловки и Ивановки.

Российский военный блоггер предупредил, что украинские войска, возможно, готовятся атаковать позиции 1-й гвардейской танковой и 6-й общевойсковой армий Западного военного округа (ЗВО) на этом участке фронта.

По состоянию на 22 мая русские войска продолжали наземные атаки и постепенно продвигались к югу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 22 мая, показывают, что российские войска продвинулись вблизи фильтрационной станции на юго-восточной окраине Белогоровки (около 13 км южнее Кременной).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска также вели безуспешные наступательные действия вблизи Ивано-Даровки (23 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские официальные лица заявили, что 22 мая в Бахмуте и его окрестностях продолжаются ограниченные бои. Украинский Генштаб сообщил, что бои продолжаются в Бахмуте и что российские силы совершили неудачные наземные атаки вблизи Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута) и к югу от Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр повторила, что украинские войска сохраняют позиции в укрепрайоне на западе Бахмута и продолжаются бои за высоты к северу и югу от Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 мая, показывают, что войска "Вагнера" продвинулись ко входу T0504 в юго-западный Бахмут. Известный российский "военкор" заявил, что по состоянию на 21 мая к западу от Бахмута у Хромового продолжаются бои. 22 мая другой военный блогер заявил, что российские войска совершили ограниченную наземную атаку к югу от Бахмута вблизи Белой Горы.

Главарь так называемой ДНР Денис Пушилин, владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и другие российские источники утверждали, что российские войска начали операции по разминированию западных окраин Бахмута.

По состоянию на 22 мая российские войска добились незначительных успехов в районе Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 21 мая, показывают, что российские войска достигли незначительных территориальных успехов к юго-западу от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Первомайского, Новокалинового (7 км севернее Авдеевки), Водяного (6 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (18 км западнее Донецка).

Российский "военкор" утверждал, что российские войска также атаковали вблизи Северного (7 км к западу от Авдеевки) и Новомихайловки (10 км к юго-западу от города Донецк).

Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что российские войска обстреляли Авдеевку кассетными боеприпасами. Один российский военный блоггер выразил обеспокоенность тем, что украинские силы сосредотачивают бронетехнику для наступательных усилий с Авдеевки на город Донецк, но другой военкор утверждал, что предполагаемого наращивания бронетехники недостаточно для таких усилий.

22 мая российские войска не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Российские источники продолжали выражать обеспокоенность украинскими позициями на островах реки Днепр перед ожидаемым украинским контрнаступлением. Оккупационная администрация Херсонской области 22 мая поделилась кадрами, на которых якобы видно, как российские войска обстреливают украинские позиции на неустановленных островах в дельте реки Днепр высокоточными снарядами.

Оккупационная администрация Херсонской области заявила, что слухи о возможном переходе украинских войск через Днепр и предстоящем контрнаступлении является лишь пропагандой, которая насаждает страх и неуверенность. Российский военный лблогер утверждал, что российские силы сохраняют контроль над островами в дельте реки Днепр и что российские войска отвергают украинские силы от островов с помощью авиабомб.

Запорожская атомная электростанция была (ЗАЭС) обесточена в седьмой раз с начала войны. 22 мая директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафель Гросси заявил, что ЗАЭС была полностью отключена от национальной электрической сети на несколько часов, что заставило электростанцию полагаться на внешние дизель-генераторы.

Гросси вновь призвал к активизации усилий по восстановлению резервных линий электропередач и к тому, чтобы мониторинговый контингент МАГАТЭ получил доступ к распределительному устройству Запорожской теплоэлектростанции (ЗАТЕС) для обеспечения резервным питанием ЗАЭС. "Энергоатом" сообщил, что российские обстрелы оборвали единственную действующую линию электропередач в ЗАЭС.

Однако оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска нанесли удар по ЗАЭС. Ранее ISW сообщал о милитаризации Россией ЗАЭС.