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Более 1000 судов вышли из портов Украины морским коридором, - Бринк

Черное море, Воскресенье 10 марта 2024 06:20
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Более 1000 судов вышли из портов Украины морским коридором, - Бринк Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Из портов Черного моря Украины гуманитарным коридором отправлено 1005 кораблей, которые доставили около 30 миллионов тонн груза на мировые рынки, в том числе зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Более 1000 судов вышли из украинских черноморских портов, доставив на мировые рынки почти 30 миллионов тонн груза, включая зерно", - написала Бриджит.

По ее словам, несмотря на войну России Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру жизненно необходимые товары.

Морской гуманитарный коридор

Напомним, 17 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" из-за того, что условия Кремля "не выполняют". Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате . По его словам, украинский экспорт необходим всем в мире. А каждое поддержащее государство станет "спасителем жизни".

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что Украина может начать страховать за счет собственного бюджета суда , которые будут идти по "зерновому коридору", но нужна поддержка партнеров.

Уже в августе 2023 года Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов . Такие маршруты ранее были предложены по Украине для Международной морской организации. При этом отмечено, что в течение маршрутов сохраняется военная и минная опасность со стороны РФ

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