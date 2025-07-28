Россия запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога
Российская армия вечером понедельника, 28 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 21:45 в Сумской области, они двигались курсом на Сумы. Кроме этого несколько групп дронов двигались в направлении Харьковской области.
По состоянию на 22:10 вражеские дроны были замечены в направлении Чернигова.
Известно, что россияне запустили "Шахеды" из Курской и Белгородской областей.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Атака на Украину
В ночь на 28 июля Россия осуществила одну из самых массовых атак дронами. В Киеве обломки повредили жилые дома, ранены 8 человек, среди них ребенок. В Кропивницком - попадание по филармонии и инфраструктуре. В Днепропетровской области ранены двое, в Одессе - удар по портовой инфраструктуре.
Подробнее об атаке этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.
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