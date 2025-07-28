Россия запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 21:45 в Сумской области, они двигались курсом на Сумы. Кроме этого несколько групп дронов двигались в направлении Харьковской области.

По состоянию на 22:10 вражеские дроны были замечены в направлении Чернигова.

Известно, что россияне запустили "Шахеды" из Курской и Белгородской областей.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

