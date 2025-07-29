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Россияне продвигаются в районе Покровска: в ВСУ рассказали о тактике врага

Вторник 29 июля 2025 00:50
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Россияне продвигаются в районе Покровска: в ВСУ рассказали о тактике врага Фото: россияне атакуют небольшими группами на узком участке фронта (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На Покровском направлении находятся более 100 тысяч российских военнослужащих, что позволяет им развивать наступление даже несмотря на большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что вокруг Покровска находится значительное количество оккупантов на достаточно узком участке фронта.

При этом, отметил военный, российская армия непрерывно пополняет свои ресурсы и именно это позволяет врагу постоянно давить на позиции ВСУ даже малыми группами вдоль всей линии фронта.

"Надо понимать, что такого количества войск хватило бы, чтобы захватить определенные европейские страны. У нас оно сосредоточено к востоку от Покровска, на узком участке и активно пытается захватить несколько сел", - заявил Трегубов.

Он также добавил, что россияне этим летом планировали продвигаться в Сумской области и в Днепропетровской области на Новопавловском направлении. Однако им это не удалось и количество атак там снизилось.

В то же время, спикер группировки "Хортица" не исключил возобновления активности врага в этих районах.

Напомним, ранее Трегубов сообщил, что россияне пытаются взять Покровск в полуокружение и имеют определенный успех в этом районе. В то же время, Силы обороны пытаются уничтожить как можно больше живой силы врага.

Тем временемв 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде рассказали, что россияне атакуют Северское направление всеми видами вооружений.

За минувшие сутки на фронте произошло 131 боевое столкновение, из которых 42 штурмовых действия - только на Покровском направлении.

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