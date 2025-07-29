Россияне продвигаются в районе Покровска: в ВСУ рассказали о тактике врага

На Покровском направлении находятся более 100 тысяч российских военнослужащих, что позволяет им развивать наступление даже несмотря на большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что вокруг Покровска находится значительное количество оккупантов на достаточно узком участке фронта.

При этом, отметил военный, российская армия непрерывно пополняет свои ресурсы и именно это позволяет врагу постоянно давить на позиции ВСУ даже малыми группами вдоль всей линии фронта.

"Надо понимать, что такого количества войск хватило бы, чтобы захватить определенные европейские страны. У нас оно сосредоточено к востоку от Покровска, на узком участке и активно пытается захватить несколько сел", - заявил Трегубов.

Он также добавил, что россияне этим летом планировали продвигаться в Сумской области и в Днепропетровской области на Новопавловском направлении. Однако им это не удалось и количество атак там снизилось.

В то же время, спикер группировки "Хортица" не исключил возобновления активности врага в этих районах.