В Изюме прогремели взрывы: на город летели дроны
Утром, 29 июля, в Изюме Харьковской области прогремели взрывы. В направлении города летели дроны типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Изюмской ГВА и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Изюме слышно два взрыва", - говорится в сообщении в 05:36.
Накануне военные информировали, что в Харьковской области зафиксированы "Шахеды", которые движутся на запад. В то же время в Изюмской МВА писали, что три беспилотника держат курс на город.
По последним данным, в 05:42, на город летит еще один дрон.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Обстрелы Харьковской области
Отметим, что россияне регулярно атакуют Харьковскую область, используя дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, поздно вечером, 17 июля, Изюм тоже оказался под атакой дронов. В городе в результате этого прозвучало несколько взрывов.
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