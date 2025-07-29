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В Изюме прогремели взрывы: на город летели дроны

Вторник 29 июля 2025 05:48
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В Изюме прогремели взрывы: на город летели дроны Фото: город атакуют "Шахеды" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 29 июля, в Изюме Харьковской области прогремели взрывы. В направлении города летели дроны типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Изюмской ГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Изюме слышно два взрыва", - говорится в сообщении в 05:36.

Накануне военные информировали, что в Харьковской области зафиксированы "Шахеды", которые движутся на запад. В то же время в Изюмской МВА писали, что три беспилотника держат курс на город.

По последним данным, в 05:42, на город летит еще один дрон.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

В Изюме прогремели взрывы: на город летели дроны

Обстрелы Харьковской области

Отметим, что россияне регулярно атакуют Харьковскую область, используя дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, поздно вечером, 17 июля, Изюм тоже оказался под атакой дронов. В городе в результате этого прозвучало несколько взрывов.

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