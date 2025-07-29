В Изюме прогремели взрывы: на город летели дроны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Изюмской ГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Изюме слышно два взрыва", - говорится в сообщении в 05:36.

Накануне военные информировали, что в Харьковской области зафиксированы "Шахеды", которые движутся на запад. В то же время в Изюмской МВА писали, что три беспилотника держат курс на город.

По последним данным, в 05:42, на город летит еще один дрон.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.