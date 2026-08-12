Более 100 тысяч за банкноту: как распознать коллекционные гривны в своем кошельке

Главное: Отдельные украинские банкноты могут стоить более 100 тысяч гривен - в частности, памятная 50-гривневая банкнота 2011-го "20 лет".

- в частности, памятная 50-гривневая банкнота 2011-го "20 лет". Коллекционеры ценят банкноты с пометкой "Образец" , редкими серийными номерами и производственными ошибками.

, редкими серийными номерами и производственными ошибками. Особый интерес представляют низкие серийные номера от 000000001 до 000000100, а также номера с одинаковыми цифрами или последовательностью типа 123456.

от 000000001 до 000000100, а также номера с одинаковыми цифрами или последовательностью типа 123456. Банкноты периода УНР и немецкой оккупации могут стоить от 2 до 15 тысяч евро , однако такая цена касается не всех экземпляров.

, однако такая цена касается не всех экземпляров. Редкие купюры можно искать не только на аукционах и в коллекционерских сообществах, но и среди обычных наличных – среди сдачи или денег с банкомата и банка.

Какие банкноты ценят коллекционеры

По словам Виталия Гащака, конкретной банкноты, за которой охотятся все коллекционеры, нет. Бонисты часто собирают тематические коллекции, поэтому каждый ищет свои редкие экземпляры.

В то же время существует несколько категорий банкнот, представляющих особый интерес:

Банкноты с пометкой "Образец" - такие купюры не предназначались для обычного обращения. Их использовали для обучения работников банков и демонстрации новых выпусков.

- такие купюры не предназначались для обычного обращения. Их использовали для обучения работников банков и демонстрации новых выпусков. Купюры с необычными номерами - серийный номер может существенно повлиять на стоимость банкноты.

- серийный номер может существенно повлиять на стоимость банкноты. Низкие номера - от 000000001 до 000000100 , а также купюры, у которых все цифры одинаковы. К примеру, особенно привлекательным для коллекционеров может быть номер 777777777.

, а также купюры, у которых все цифры одинаковы. К примеру, особенно привлекательным для коллекционеров может быть номер Последовательность цифр , например 123456 .

, например . Купюры с ошибками - это может быть смещенная печать, перевернутые элементы, отсутствие отдельных красок или другие редкие ошибки. Такие экземпляры встречаются нечасто, потому и ценны.

- это может быть смещенная печать, перевернутые элементы, отсутствие отдельных красок или другие редкие ошибки. Такие экземпляры встречаются нечасто, потому и ценны. Памятные банкноты - интерес для коллекционеров представляют и памятные выпуски.

- интерес для коллекционеров представляют и памятные выпуски. Вышедшие из обращения банкноты, если их количество крайне ограничено.

За какую гривну могут заплатить более 100 тысяч

Стоимость коллекционных банкнот отличается в зависимости от их редкости, состояния и особенностей выпуска.

По словам Гащака, отдельные современные украинские банкноты могут стоить более 100 тысяч гривен. В частности, именно так оценивают памятную 50-гривневую банкноту 2011 года "20 лет". Ее стоимость на коллекционном рынке может в 2000 раз превышать номинал.

Также дорого стоят отдельные банкноты периода УНР и немецкой оккупации - их оценивают от 2 до 15 тысяч евро. В то же время, такая стоимость касается только редких экземпляров, а не всех банкнот этого периода.

Фото: Памятная банкнота НБУ 50 гривен 2011-го - "20 лет" (Википедия)

Что проверить в своей купюре

Если хотите понять, может ли обычная банкнота заинтересовать коллекционера, в первую очередь стоит обратить внимание на:

серию и номер - особенно низкие, повторяющиеся или последовательные цифры;

- особенно низкие, повторяющиеся или последовательные цифры; производственные дефекты - смещение или другие опечатки;

- смещение или другие опечатки; отметку "Образец" ;

; год и особенности выпуска ;

; состояние банкноты - чем лучше она сохранена, тем интереснее может быть для коллекционера;

- чем лучше она сохранена, тем интереснее может быть для коллекционера; ограниченный или памятный выпуск.

При этом сам по себе необычный номер или старый год не означает, что банкнота стоит десятки тысяч гривен. Окончательная цена зависит от редкости конкретного экземпляра и спроса коллекционеров.

Как распознать ценные банкноты (инфографика РБК-Украина)

Где искать редкие банкноты

"Банкноты, которые уже не в обращении, лучше всего искать в специализированных аукционных площадках как онлайн, так и оффлайн, интернет магазинах, антикварных салонах, встречах коллекционеров, группах коллекционеров в социальных сетях. Также иногда что-то можно найти и на досках объявлений и на блошиных рынках", - объясняет Гашук.

А вот современные оборотные банкноты можно искать, проверяя сдачу в магазине, деньги из банкомата или банка.