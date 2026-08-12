Более 100 тысяч за банкноту: как распознать коллекционные гривны в своем кошельке

Обычная банкнота может оказаться намного дороже своего номинала. Коллекционеры охотятся за купюрами с редкими серийными номерами, производственными ошибками и ограниченным тиражом, а за отдельные экземпляры готовы платить более 100 тысяч гривен.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Украинского филиала Международного общества банкнот (INBS) Виталий Гащак.
Главное:
По словам Виталия Гащака, конкретной банкноты, за которой охотятся все коллекционеры, нет. Бонисты часто собирают тематические коллекции, поэтому каждый ищет свои редкие экземпляры.
В то же время существует несколько категорий банкнот, представляющих особый интерес:
Стоимость коллекционных банкнот отличается в зависимости от их редкости, состояния и особенностей выпуска.
По словам Гащака, отдельные современные украинские банкноты могут стоить более 100 тысяч гривен. В частности, именно так оценивают памятную 50-гривневую банкноту 2011 года "20 лет". Ее стоимость на коллекционном рынке может в 2000 раз превышать номинал.
Также дорого стоят отдельные банкноты периода УНР и немецкой оккупации - их оценивают от 2 до 15 тысяч евро. В то же время, такая стоимость касается только редких экземпляров, а не всех банкнот этого периода.
Фото: Памятная банкнота НБУ 50 гривен 2011-го - "20 лет" (Википедия)
Если хотите понять, может ли обычная банкнота заинтересовать коллекционера, в первую очередь стоит обратить внимание на:
При этом сам по себе необычный номер или старый год не означает, что банкнота стоит десятки тысяч гривен. Окончательная цена зависит от редкости конкретного экземпляра и спроса коллекционеров.
"Банкноты, которые уже не в обращении, лучше всего искать в специализированных аукционных площадках как онлайн, так и оффлайн, интернет магазинах, антикварных салонах, встречах коллекционеров, группах коллекционеров в социальных сетях. Также иногда что-то можно найти и на досках объявлений и на блошиных рынках", - объясняет Гашук.
А вот современные оборотные банкноты можно искать, проверяя сдачу в магазине, деньги из банкомата или банка.
Напомним, что недавно Нацбанк представил новую банкноту номиналом 2000 гривен. Она должна поступить в обращение 4 сентября 2026 года. На банкноте изобразили украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. В Нацбанке подчеркнули, что новая банкнота не повлечет за собой рост цен.
Добавим, что некоторые первые серийные номера этой купюры могут стать особенно ценными на коллекционном рынке.