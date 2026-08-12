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Более 100 тысяч за банкноту: как распознать коллекционные гривны в своем кошельке

09:22 12.08.2026 Ср
4 мин
За какие серийные номера коллекционеры готовы платить сумасшедшие деньги?
aimg Василина Копытко
Какие элементы делают банкноты ценными (фото: facebook.com NationalBankOfUkraine)

Обычная банкнота может оказаться намного дороже своего номинала. Коллекционеры охотятся за купюрами с редкими серийными номерами, производственными ошибками и ограниченным тиражом, а за отдельные экземпляры готовы платить более 100 тысяч гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Украинского филиала Международного общества банкнот (INBS) Виталий Гащак.

Главное:

  • Отдельные украинские банкноты могут стоить более 100 тысяч гривен - в частности, памятная 50-гривневая банкнота 2011-го "20 лет".
  • Коллекционеры ценят банкноты с пометкой "Образец", редкими серийными номерами и производственными ошибками.
  • Особый интерес представляют низкие серийные номера от 000000001 до 000000100, а также номера с одинаковыми цифрами или последовательностью типа 123456.
  • Банкноты периода УНР и немецкой оккупации могут стоить от 2 до 15 тысяч евро, однако такая цена касается не всех экземпляров.
  • Редкие купюры можно искать не только на аукционах и в коллекционерских сообществах, но и среди обычных наличных – среди сдачи или денег с банкомата и банка.

Какие банкноты ценят коллекционеры

По словам Виталия Гащака, конкретной банкноты, за которой охотятся все коллекционеры, нет. Бонисты часто собирают тематические коллекции, поэтому каждый ищет свои редкие экземпляры.

В то же время существует несколько категорий банкнот, представляющих особый интерес:

  • Банкноты с пометкой "Образец" - такие купюры не предназначались для обычного обращения. Их использовали для обучения работников банков и демонстрации новых выпусков.
  • Купюры с необычными номерами - серийный номер может существенно повлиять на стоимость банкноты.
  • Низкие номера - от 000000001 до 000000100, а также купюры, у которых все цифры одинаковы. К примеру, особенно привлекательным для коллекционеров может быть номер 777777777.
  • Последовательность цифр, например 123456 .
  • Купюры с ошибками - это может быть смещенная печать, перевернутые элементы, отсутствие отдельных красок или другие редкие ошибки. Такие экземпляры встречаются нечасто, потому и ценны.
  • Памятные банкноты - интерес для коллекционеров представляют и памятные выпуски.
  • Вышедшие из обращения банкноты, если их количество крайне ограничено.

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За какую гривну могут заплатить более 100 тысяч

Стоимость коллекционных банкнот отличается в зависимости от их редкости, состояния и особенностей выпуска.

По словам Гащака, отдельные современные украинские банкноты могут стоить более 100 тысяч гривен. В частности, именно так оценивают памятную 50-гривневую банкноту 2011 года "20 лет". Ее стоимость на коллекционном рынке может в 2000 раз превышать номинал.

Также дорого стоят отдельные банкноты периода УНР и немецкой оккупации - их оценивают от 2 до 15 тысяч евро. В то же время, такая стоимость касается только редких экземпляров, а не всех банкнот этого периода.

Фото: Памятная банкнота НБУ 50 гривен 2011-го - "20 лет" (Википедия)

Что проверить в своей купюре

Если хотите понять, может ли обычная банкнота заинтересовать коллекционера, в первую очередь стоит обратить внимание на:

  • серию и номер - особенно низкие, повторяющиеся или последовательные цифры;
  • производственные дефекты - смещение или другие опечатки;
  • отметку "Образец";
  • год и особенности выпуска;
  • состояние банкноты - чем лучше она сохранена, тем интереснее может быть для коллекционера;
  • ограниченный или памятный выпуск.

При этом сам по себе необычный номер или старый год не означает, что банкнота стоит десятки тысяч гривен. Окончательная цена зависит от редкости конкретного экземпляра и спроса коллекционеров.

Как распознать ценные банкноты (инфографика РБК-Украина)

Где искать редкие банкноты

"Банкноты, которые уже не в обращении, лучше всего искать в специализированных аукционных площадках как онлайн, так и оффлайн, интернет магазинах, антикварных салонах, встречах коллекционеров, группах коллекционеров в социальных сетях. Также иногда что-то можно найти и на досках объявлений и на блошиных рынках", - объясняет Гашук.

А вот современные оборотные банкноты можно искать, проверяя сдачу в магазине, деньги из банкомата или банка.

Напомним, что недавно Нацбанк представил новую банкноту номиналом 2000 гривен. Она должна поступить в обращение 4 сентября 2026 года. На банкноте изобразили украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. В Нацбанке подчеркнули, что новая банкнота не повлечет за собой рост цен.

Добавим, что некоторые первые серийные номера этой купюры могут стать особенно ценными на коллекционном рынке.

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