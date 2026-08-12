"Коллекционеры будут охотиться с восторгом": какие украинские деньги стоят сотни тысяч гривен

В сентябре в Украине поступит в обращение новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса. Ее выход уже вызывает интерес у коллекционеров: первые серии и редкие серийные номера могут сделать отдельные купюры значительно дороже номинала.

РБК-Украина расспросило президента Украинского филиала Международного общества банкнот (IBNS) Виталия Гащака о том, как новая банкнота повлияет на коллекционный рынок, за какими купюрами охотятся бонисты и какие экземпляры стоят сотни тысяч гривен.

Главное: Новая банкнота 2000 гривен с портретом Василия Стуса может стать интересной для коллекционеров, особенно первые серии и купюры с редкими номерами.

может стать интересной для коллекционеров, особенно первые серии и купюры с редкими номерами. Больше всего ценятся банкноты с отметкой "Образец" , необычными серийными номерами, редкими типографскими ошибками и ограниченным тиражом.

, необычными серийными номерами, редкими типографскими ошибками и ограниченным тиражом. Отдельные современные украинские банкноты могут стоить около 100 тысяч гривен , а некоторые исторические купюры – до 15 тысяч евро .

, а некоторые исторические купюры – . Памятная банкнота 50 гривен 2011 года может стоить более 100 тысяч гривен – в 2000 раз дороже номинала.

может стоить более – в 2000 раз дороже номинала. Редкие купюры ищут на специализированных аукционах, в коллекционерских сообществах, антикварных салонах, а обиходные – даже в обычной сдаче.

Фото: Как распознать ценную коллекционную банкноту (инфографика РБК-Украина)

2000 гривен со Стусом: как новая банкнота повлияет на рынок бонистики

– Как появление 2000 гривен с Василием Стусом изменит интерес коллекционеров к украинским банкнотам?

– Выход новой банкноты – всегда небольшой праздник в мире коллекционеров, поскольку есть возможность пополнить коллекцию новым материалом.

Эта купюра значительно повысит интерес к нашим банкнотам как в Украине, так и за рубежом. Бонисты начнут искать в обращении разновидности печати, брака.

– Что особенного в дизайне этой банкноты и вообще гривен?

– В целом наши банкноты не являются абсолютно уникальными по концепции, однако имеют собственный национальный стиль, который легко узнать. Считаю, что появление Василия Стуса на банкноте в период войны – чрезвычайно важный элемент самобытной украинской культуры, так как это персона, которая объединяет Украину.

В то же время с технической стороны НБУ традиционно держится на уровне ведущих мировых эмитентов – и новая банкнота это подтверждает: 2000 грн стала первой в мире банкнотой с защитной лентой Anima™ Colour и получила дополнительный элемент SPARK.

– Насколько наличие этих сложных элементов защиты повышает интерес коллекционеров к купюре?

– Сами технологии защиты не делают банкноту редкой автоматически – наибольшую коллекционную ценность будут иметь первые серии, низкие серийные номера, ограниченные выпуски и банкноты в состоянии UNC.

– Сколько могут стоить новые 2000 грн серии АА с номерами от 0000001 и далее?

– Сложно сказать, это может быть в некотором роде "единорог", то есть очень уникальная вещь. Поэтому стоимость таких банкнот может определить только аукцион.

– Как скандалы вокруг шрифтов в дизайне последних украинских банкнот (в частности, 1000 и новых 2000 гривен) могут сказаться на их будущей бонистической репутации?

– Если рассматривать противоречивый шрифт не просто как дизайнерское решение, а именно как типографскую ошибку или вариант оформления, который был исправлен в последующих выпусках, его влияние на коллекционную стоимость может быть значительно сильнее.

В бонистике такие отклонения часто становятся объектом охоты, особенно если ошибку быстро обнаружили и исправили, а количество таких банкнот в обращении ограничено.

То есть, если в обращение, к примеру, попадет ограниченное количество 2000 гривен со "скандальным" шрифтом и неограниченное количество 2000 гривен уже с исправленным шрифтом, коллекционеры с восторгом будут охотиться за первой банкнотой.

Фото: Новая банкнота 2000 гривен должна выйти в обращение в сентябре 2026-го (РБК-Украина)

Сотни тысяч за купюру: какие украинские банкноты ценят коллекционеры

– Насколько гривны популярны среди коллекционеров и какие банкноты являются наиболее ценными?

– Интерес к украинским банкнотам среди коллекционеров действительно глубок и стабильно растет в последние годы.

Это касается не только современной гривны, но и всех бумажных денег, находившихся в обращении на территории современной Украины, в частности банкноты УНР 1917-1920 годов, оккупационные эмиссии времен Второй мировой войны, купоно-карбованцы 1991-1996 годов. Полномасштабная война только усилила этот интерес.

– За чем больше всего охотятся? И что именно ценится – годы выпуска, дизайн, особенный номер?

– Сложно выделить банкноты, за которыми охотятся все, поскольку коллекционеры часто имеют тематически направленные коллекции. Каждый будет искать те, которые являются редкими, малотиражными или имеют особенности выпуска.

Есть несколько видов ценных купюр. Банкноты со словом "Образец" – такие экземпляры не предназначались для обращения, а использовались для обучения работников банков и демонстрации новых выпусков. Из-за ограниченного количества они очень ценятся среди коллекционеров.

Банкноты с необычными серийными номерами. Наиболее ценными являются те, которые имеют низкий серийный номер от 000000001 до 000000100 и/или банкноты, в серийном номере которых все одинаковые цифры, к примеру 777777777. Также еще могут представлять интерес серийные номера типа 123456.

Банкноты с производственными ошибками: это может быть смещенная печать, перевернутые элементы, отсутствие отдельных красок или другие редкие дефекты. Такие экземпляры встречаются очень редко и могут стоить значительно дороже обычных.

Памятные выпуски: например, специальный набор банкнот к 30-летию Независимости Украины с символикой юбилея и ограниченным тиражом (30 000 комплектов) пользуется высоким спросом.

Сообщество коллекционеров банкнот ожидает, что НБУ в честь празднования 35 годовщины Независимости выпустит набор коллекционных банкнот.

– Сколько стоят коллекционные купюры?

– Стоимость очень отличается в зависимости от того, о каких банкнотах идет речь. Отдельные современные украинские банкноты могут стоить более 100 тысяч гривен за экземпляр. Например, во столько оценивают памятную банкноту 50 гривен 2011-го "20 лет". То есть ее стоимость на коллекционном рынке в 2000 раз превышает номинал.

Некоторые банкноты периода УНР и периода Немецкой оккупации могут стоить от 2 до 15 тысяч евро. Но такую цену имеют не все банкноты этого периода.

Банкноты с отметкой "Образец", пробные выпуски и экземпляры с типографскими ошибками могут стоить десятки тысяч гривен, а в отдельных случаях и больше – все зависит от редкости купюры.

Фото: Памятная банкнота НБУ 50 гривен 2011-го – "20 лет" (Википедия)

– Какая банкнота самая дорогая в вашей коллекции?

– Сложно ответить. Когда начинаешь что-то коллекционировать, фокусируешься на дороговизне того или иного предмета, но со временем стоимость отходит на второй план и важным становится уникальность, изюминка коллекции – то, чего у других коллекционеров может не быть. Для кого-то это банкнота с серийным номером 0000000001, для других – периода УНР, или очень нечастый брак.

Например, некоторые коллекционеры также коллекционируют подписи глав НБУ на банкнотах. Многие хотели бы иметь такие жемчужины в коллекции.

Поиски сокровищ: где коллекционеры находят редкие банкноты

– Где бонисты ищут уникальные банкноты?

– Это зависит от того, что именно вы ищете. Банкноты, которые уже не находятся в обращении, лучше всего искать на специализированных аукционных площадках как онлайн, так и оффлайн, в интернет-магазинах, антикварных салонах, на встречах коллекционеров, в группах коллекционеров в социальных сетях. Также иногда что-то можно найти и на досках объявлений, и на блошиных рынках.

Если фокус нашего внимания составляют обиходные банкноты, то можно искать везде, проверяя сдачу в магазине, деньги из банкомата и банка. Конечно, эти банкноты не будут иметь высокую степень сохранности.

В свое время вступление в International Bank Note Society дало мне возможность познакомиться с огромным количеством коллекционеров по всему миру и при необходимости получать консультации по поиску.

– Иностранцы охотятся за гривнами?

– Да, и это заметно усилилось после 2022 года. Они интересуются гривной как "валютой воюющей страны", а также юбилейными выпусками НБУ, посвященными сопротивлению и обороне – это уже отдельная ниша спроса за рубежом.

Многие коллекционеры как в Украине, так и за рубежом ждут продолжения тематической серии банкнот от НБУ, которая пока представлена 2-мя банкнотами:

Памятная банкнота номиналом 20 гривен 2023 года "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!"

Памятная банкнота номиналом 50 гривен 2024 года "Единство спасает мир"

– Насколько ценными на рынке являются памятные банкноты?

– НБУ выпустил не так много памятных банкнот. Наиболее ценными на сегодняшний день для коллекционеров являются 50 гривен 2011-го "20 лет", о которой мы уже упоминали. Она может стоить более 100 тысяч. Также ценным является набор банкнот, посвященный 30-летию независимости Украины.

Фото: Редкие коллекционные банкноты, уже вышедшие из обращения, чаще всего ищут на аукционах и профильных сайтах (facebook.com:museumofmoney.nbu.gov.ua)

– Какая ситуация с подделками гривны сегодня?

– По уровню защищенности украинская гривна считается одной из наиболее защищенных валют в Европе. Наши деньги имеют многоуровневую защиту – водяные знаки, защитную ленту, микротекст, рельефную печать, оптически переменные элементы и другие признаки, которые значительно усложняют их подделку.

Однако, как отмечают в НБУ, время от времени все же встречаются подделки современных банкнот, хотя они относительно редкие. Большинство фальшивок имеют низкое или среднее качество и легко распознаются при проверке.

– Как тенденция к электронным деньгам и уменьшение доли налички в стране влияет на престиж и будущую стоимость коллекционных гривен?

– Когда банкноты постепенно перестают быть ежедневным платежным средством, они все больше воспринимаются как исторические артефакты, символы эпохи и произведения полиграфического искусства.

Для коллекционеров это означает, что особенную ценность могут получить первые выпуски нового поколения гривны, редкие серии, памятные банкноты и экземпляры с уникальными номерами.

Поэтому в долгосрочной перспективе сокращение обращения наличных денег может сделать качественные банкноты более привлекательными для бонистов, ведь новички не смогут найти их в обращении для коллекции.

В то же время сама диджитализация не гарантирует роста цен: решающими останутся редкость, степень сохранности, исторический контекст и спрос на рынке коллекционеров.