Понад 100 тисяч за банкноту: як розпізнати колекційні гривні у своєму гаманці

Головне: Окремі українські банкноти можуть коштувати понад 100 тисяч гривень - зокрема, пам’ятна 50-гривнева банкнота 2011-го "20 років".

- зокрема, пам’ятна 50-гривнева банкнота 2011-го "20 років". Колекціонери цінують банкноти з позначкою "Зразок" , рідкісними серійними номерами та виробничими помилками.

, рідкісними серійними номерами та виробничими помилками. Особливий інтерес становлять низькі серійні номери від 000000001 до 000000100, а також номери з однаковими цифрами чи послідовністю на кшталт 123456.

від 000000001 до 000000100, а також номери з однаковими цифрами чи послідовністю на кшталт 123456. Банкноти періоду УНР та німецької окупації м ожуть коштувати від 2 до 15 тисяч євро , однак така ціна стосується не всіх екземплярів.

, однак така ціна стосується не всіх екземплярів. Рідкісні купюри можна шукати не лише на аукціонах та в колекціонерських спільнотах, а й серед звичайної готівки – у решті, банкоматах та банках.

Які банкноти цінують колекціонери

За словами Віталія Гащака, конкретної банкноти, за якою полюють усі колекціонери, немає. Боністи часто збирають тематичні колекції, тому кожен шукає свої рідкісні екземпляри.

Водночас є кілька категорій банкнот, які становлять особливий інтерес:

Банкноти з позначкою "Зразок" - такі купюри не призначалися для звичайного обігу. Їх використовували для навчання працівників банків та демонстрації нових випусків.

- такі купюри не призначалися для звичайного обігу. Їх використовували для навчання працівників банків та демонстрації нових випусків. Купюри з незвичайними номерами - серійний номер може суттєво вплинути на вартість банкноти.

- серійний номер може суттєво вплинути на вартість банкноти. Низькі номери - від 000000001 до 000000100 , а також купюри, у яких усі цифри однакові. Наприклад, особливо привабливим для колекціонерів може бути номер 777777777 .

, а також купюри, у яких усі цифри однакові. Наприклад, особливо привабливим для колекціонерів може бути номер . Послідовність цифр , наприклад 123456 .

, наприклад . Купюри з помилками - це може бути зміщений друк, перевернуті елементи, відсутність окремих фарб або інші рідкісні помилки. Такі екземпляри трапляються нечасто, тому й цінні.

- це може бути зміщений друк, перевернуті елементи, відсутність окремих фарб або інші рідкісні помилки. Такі екземпляри трапляються нечасто, тому й цінні. Пам'ятні банкноти - інтерес для колекціонерів становлять і пам'ятні випуски.

- інтерес для колекціонерів становлять і пам'ятні випуски. Банкноти, які вийшли з обігу, і їх кількість вкрай обмежена.

За яку гривню можуть заплатити понад 100 тисяч

Вартість колекційних банкнот дуже різниться залежно від їхньої рідкісності, стану та особливостей випуску.

За словами Гащака, окремі сучасні українські банкноти можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. Зокрема, саме так оцінюють пам'ятну 50-гривневу банкноту 2011 року "20 років". Її вартість на колекційному ринку може у 2000 разів перевищувати номінал.

Також дорого коштують окремі банкноти періоду УНР та німецької окупації - їх оцінюють від 2 до 15 тисяч євро. Водночас така вартість стосується лише рідкісних екземплярів, а не всіх банкнот цього періоду.

Фото: Пам’ятна банкнота НБУ 50 гривень 2011-го - "20 років" (Вікіпедія)

Що перевірити у своїй купюрі

Якщо хочете зрозуміти, чи може звичайна банкнота зацікавити колекціонера, насамперед варто звернути увагу на:

серію та номер - особливо низькі, повторювані або послідовні цифри;

- особливо низькі, повторювані або послідовні цифри; виробничі дефекти - зміщення чи інші помилки друку;

- зміщення чи інші помилки друку; позначку "Зразок" ;

; рік та особливості випуску ;

; стан банкноти - чим краще вона збережена, тим цікавішою може бути для колекціонера;

- чим краще вона збережена, тим цікавішою може бути для колекціонера; обмежений або пам'ятний випуск.

При цьому сам по собі незвичайний номер чи старий рік ще не означає, що банкнота коштує десятки тисяч гривень. Остаточна ціна залежить від рідкісності конкретного екземпляра та попиту серед колекціонерів.

Як розпізнати цінні банкноти (інфографіка РБК-Україна)

Де шукати рідкісні банкноти

"Банкноти, які уже не в обігу, найкраще шукати в спеціалізованих аукціонних майданчиках як онлайн так і офлайн, інтернет магазинах, антикварних салонах, зустрічах колекціонерів, групах колекціонерів у соціальних мережах. Також інколи щось можна знайти і на дошках оголошень і на блошиних ринках", - пояснює Гашук.

А от сучасні обігові банкноти можна шукати, перевіряючи решту в магазині, гроші з банкомата чи банку.