Понад 100 тисяч за банкноту: як розпізнати колекційні гривні у своєму гаманці

Звичайна банкнота може виявитися набагато дорожчою за свій номінал. Колекціонери полюють на купюри з рідкісними серійними номерами, виробничими помилками та обмеженим тиражем, а за окремі екземпляри готові платити понад 100 тисяч гривень.
Про це в інтерев'ю РБК-Україна розповів президент Українського осередку Міжнародного товариства банкнот (INBS) Віталій Гащак.
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За словами Віталія Гащака, конкретної банкноти, за якою полюють усі колекціонери, немає. Боністи часто збирають тематичні колекції, тому кожен шукає свої рідкісні екземпляри.
Водночас є кілька категорій банкнот, які становлять особливий інтерес:
Вартість колекційних банкнот дуже різниться залежно від їхньої рідкісності, стану та особливостей випуску.
За словами Гащака, окремі сучасні українські банкноти можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. Зокрема, саме так оцінюють пам'ятну 50-гривневу банкноту 2011 року "20 років". Її вартість на колекційному ринку може у 2000 разів перевищувати номінал.
Також дорого коштують окремі банкноти періоду УНР та німецької окупації - їх оцінюють від 2 до 15 тисяч євро. Водночас така вартість стосується лише рідкісних екземплярів, а не всіх банкнот цього періоду.
Фото: Пам’ятна банкнота НБУ 50 гривень 2011-го - "20 років" (Вікіпедія)
Якщо хочете зрозуміти, чи може звичайна банкнота зацікавити колекціонера, насамперед варто звернути увагу на:
При цьому сам по собі незвичайний номер чи старий рік ще не означає, що банкнота коштує десятки тисяч гривень. Остаточна ціна залежить від рідкісності конкретного екземпляра та попиту серед колекціонерів.
"Банкноти, які уже не в обігу, найкраще шукати в спеціалізованих аукціонних майданчиках як онлайн так і офлайн, інтернет магазинах, антикварних салонах, зустрічах колекціонерів, групах колекціонерів у соціальних мережах. Також інколи щось можна знайти і на дошках оголошень і на блошиних ринках", - пояснює Гашук.
А от сучасні обігові банкноти можна шукати, перевіряючи решту в магазині, гроші з банкомата чи банку.
Нагадаємо, що нещодавно Нацбанк презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона має надійти в обіг 4 вересня 2026 року. На банкноті зобразили українського поета-шістдесятника Василя Стуса. У Нацбанку наголосили, що нова банкнота на спричинить зростання цін.
Додамо, що деякі перші серійні номери цієї купюри можуть стати особливо цінними на колекційному ринку.