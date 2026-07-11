Банкнота в 2000 гривен станет седьмой в обращении: какие номиналы действуют сейчас и кто на них
Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом 2000 гривен, которая станет седьмой в наличном обращении. Уже в сентябре украинцы смогут увидеть новую купюру в кошельках.
Что известно о новинке и какие банкноты остаются в силе на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Банкнота 2000 гривен будет осенью
Нацбанк презентовал новую банкноту самого высокого номинала - 2000 гривен. В обращении она должна появиться с 4 сентября 2026 года. На банкноте изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса.
Дизайн и символика:
- Лицевая сторона: портрет Василия Стуса.
- Обратная сторона: здание филологического факультета Донецкого национального университета, где обучался поэт.
- Символы: на банкноте использованы элементы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской. В частности, образ сокола-боривитра, метафорически символизирующий поколение шестидесятников, противостоящих системе.
- Графика: использована строка из стихотворения Стуса: "И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет". Эти слова написаны шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута - автора первых гривен времен УНР.
Внешний вид:
Новая купюра подражает стилю банкнот образца 2014-2019 годов. Она имеет размер 75 х 166 мм, а ее основной цвет - синий. Благодаря размеру и цвету банкноты легко отличить от других номиналов.
Фото: новая банкнота в 2000 гривен (РБК-Украина)
Защита от подделки:
Банкнота включает более 20 защитных элементов. Среди них:
- Обновленная "оконная" лента: полимерная лента в сине-желтом цвете с оптически-сменным эффектом.
- Элемент SPARK: при наклоне цвет изображения изменяется от пурпурного до золотисто-зеленого.
- Anima Colour: это первая в мире банкнота, где применена уникальная полихромная и анимированная лента. При изменении угла наклона на ней виден эффект движения, а трезубец меняется в знак гривны. Эту технологию производитель представил только в конце апреля 2026 года.
Какие банкноты действуют сейчас
В Украине используют шесть номиналов банкнот:
- 1000 гривен: на лицевой стороне - портрет Владимира Вернадского, на обратной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.
- 500 гривен: на лицевой стороне - портрет Григория Сковороды, на обратной - здание Киево-Могилянской академии.
- 200 гривен: на лицевой стороне - портрет Леси Украинки, на обратной - Въездная башня Луцкого замка.
- 100 гривен: на лицевой стороне - портрет Тараса Шевченко, на обратной - здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- 50 гривен: на лицевой стороне - портрет Михаила Грушевского, на обратной - дом Украинской Центральной Рады.
- 20 гривен: на лицевой стороне - портрет Ивана Франко, на обратной - Львовский оперный театр.
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