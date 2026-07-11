ua en ru
Сб, 11 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Банкнота в 2000 гривен станет седьмой в обращении: какие номиналы действуют сейчас и кто на них

06:00 11.07.2026 Сб
2 мин
В настоящее время в Украине в обращении действуют банкноты шести номиналов
aimg Ирина Гамерская
Банкнота в 2000 гривен станет седьмой в обращении: какие номиналы действуют сейчас и кто на них Фото: банкнота в 2000 гривен будет в обращении с сентября (РБК-Украина)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом 2000 гривен, которая станет седьмой в наличном обращении. Уже в сентябре украинцы смогут увидеть новую купюру в кошельках.

Что известно о новинке и какие банкноты остаются в силе на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Банкнота 2000 гривен будет осенью

Нацбанк презентовал новую банкноту самого высокого номинала - 2000 гривен. В обращении она должна появиться с 4 сентября 2026 года. На банкноте изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Дизайн и символика:

  • Лицевая сторона: портрет Василия Стуса.
  • Обратная сторона: здание филологического факультета Донецкого национального университета, где обучался поэт.
  • Символы: на банкноте использованы элементы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской. В частности, образ сокола-боривитра, метафорически символизирующий поколение шестидесятников, противостоящих системе.
  • Графика: использована строка из стихотворения Стуса: "И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет". Эти слова написаны шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута - автора первых гривен времен УНР.

Внешний вид:

Новая купюра подражает стилю банкнот образца 2014-2019 годов. Она имеет размер 75 х 166 мм, а ее основной цвет - синий. Благодаря размеру и цвету банкноты легко отличить от других номиналов.

Банкнота в 2000 гривен станет седьмой в обращении: какие номиналы действуют сейчас и кто на них

Фото: новая банкнота в 2000 гривен (РБК-Украина)

Защита от подделки:

Банкнота включает более 20 защитных элементов. Среди них:

  • Обновленная "оконная" лента: полимерная лента в сине-желтом цвете с оптически-сменным эффектом.
  • Элемент SPARK: при наклоне цвет изображения изменяется от пурпурного до золотисто-зеленого.
  • Anima Colour: это первая в мире банкнота, где применена уникальная полихромная и анимированная лента. При изменении угла наклона на ней виден эффект движения, а трезубец меняется в знак гривны. Эту технологию производитель представил только в конце апреля 2026 года.

Какие банкноты действуют сейчас

В Украине используют шесть номиналов банкнот:

  • 1000 гривен: на лицевой стороне - портрет Владимира Вернадского, на обратной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.
  • 500 гривен: на лицевой стороне - портрет Григория Сковороды, на обратной - здание Киево-Могилянской академии.
  • 200 гривен: на лицевой стороне - портрет Леси Украинки, на обратной - Въездная башня Луцкого замка.
  • 100 гривен: на лицевой стороне - портрет Тараса Шевченко, на обратной - здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
  • 50 гривен: на лицевой стороне - портрет Михаила Грушевского, на обратной - дом Украинской Центральной Рады.
  • 20 гривен: на лицевой стороне - портрет Ивана Франко, на обратной - Львовский оперный театр.
Читайте также: Василий Стус на банкноте 2000 грн: нужно ли разрешение семьи и есть ли гонорар

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Финансы
Новости
Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киев
Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киев
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников