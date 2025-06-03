Более 100 дронов с пяти направлений: в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки РФ

"В ночь на 3 июня противник атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ВОТ Крыма", - сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что основными направлениями воздушного удара были Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области.

Для отражения вражеской атаки Силы обороны привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

"По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БпЛА типа Shahed на востоке, юге и севере страны, 60 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - добавили в Воздушных силах.

В общем, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях.

Ночной обстрел РФ по Украине 3 июня

Прошлой ночью российские войска ударными беспилотниками атаковали северные, центральные и южные регионы Украины.

Так, в Чернигове после обстрела зафиксированы многочисленные повреждения домов, админзданий и автомобилей, возникли пожары.

Кроме того, в ночь на 3 июня россияне запустили ударные беспилотники в направлении Одессы. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека. Также из-за вражеской атаки в городе повреждены несколько домов, также зафиксированы возгорания автомобилей.

Все известные подробности о последствиях ночной атаки дронов - читайте в материале РБК-Украина.