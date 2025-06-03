Понад 100 дронів з п'яти напрямів: у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки РФ

"У ніч на 3 червня противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму", - повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що основними напрямками повітряного удару були Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області.

Для відбиття ворожої атаки Сили оборони залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

"Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed на сході, півдні та півночі країни, 60 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - додали у Повітряних силах.

Загалом, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях.

Нічний обстріл РФ по Україні 3 червня

Минулої ночі російські війська ударними безпілотниками атакували північні, центральні та південні регіони України.

Так, у Чернігові після обстрілу зафіксовані численні пошкодження будинків, адмінбудівель і автомобілів, виникли пожежі.

Окрім того, в ніч на 3 червня росіяни запустили ударні безпілотники у напрямку Одеси. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини. Також через ворожу атаку в місті пошкоджено кілька будинків, також зафіксовані займання автомобілів.

Усі відомі подробиці про наслідки нічної атаки дронів – читайте у матеріалі РБК-Україна.