Более 100 дронов за ночь: какие регионы атакованы и сколько сбито "Шахедов"

Прошлая дроновая атака

Стоит напомнить, что в на 11 мая российская армия запустила по Украине 108 дронов после завершения периода так называемого "трехдневного перемирия", которое в одностороннем порядке объявила Москва.

Также ранее сообщалось, что в результате дроновых ударов со стороны росармии в Киевской области был один пострадавший.

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