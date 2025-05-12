Понад 100 дронів за ніч: які регіони атаковано та скільки збито "Шахедів"

Минула дронова атака

Варто нагадати, що в на 11 травня російська армія запустила по Україні 108 дронів після завершення періоду так званого "триденного перемир'я", яке в односторонньому порядку оголосила Москва.

Також раніше повідомлялося, що в результаті дронових ударів з боку росармії у Київській області був один постраждалий.

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