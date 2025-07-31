Более 10 взрывов и пожар: военный радиозавод в Пензе атаковали дроны СБУ

"Радиозавод" в Пензе атаковали дальнобойные дроны СБУ. Во время налета зафиксировано по меньшей мере 11 взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ.

По данным источника, предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими.

"Радиозавод" входит в состав корпорации "Ростех" и производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ: ПВО, артиллерии, а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи. Из-за работы на российский ВПК завод находится под международными санкциями.

"СБУ системно уменьшает способность России производить продукцию для своей армии. Летний сезон отработки по высокотехнологичным предприятиям российского ВПК - в разгаре", - сообщил информированный источник в СБУ.