В Волгоградской области РФ дроны ударили по ж/д узлу, закрыв движение поездов
В городе Котельниково Волгоградской области РФ после ночной атаки БПЛА возник пожар. Закрыто движение поездов и нарушено газоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Astrа.
Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.
В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района,
На видео из Котельниково видно, что после атаки возник пожар.
Удары по логистике врага
Напомним, в последнее время, дроны нанесли серию ударов по логистике Российской Федерации. В частности, в городе Сальск Ростовской области 29 июля была атакована железнодорожная инфраструктура.
Транспортный узел использовался для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.
Также возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная", которая расположена на электрифицированной линии "Волгоград-1 - Сальск".
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, точные удары украинских дронов и ежедневные действия Сил обороны являются тем фактором, который способен приблизить мир.
"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", - заявил Зеленский.