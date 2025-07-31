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В Волгоградской области РФ дроны ударили по ж/д узлу, закрыв движение поездов

Россия, Четверг 31 июля 2025 08:11
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В Волгоградской области РФ дроны ударили по ж/д узлу, закрыв движение поездов Фото: Дроны ударили по ж/д станции в Волгоградской области РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В городе Котельниково Волгоградской области РФ после ночной атаки БПЛА возник пожар. Закрыто движение поездов и нарушено газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Astrа.

Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, дроны атаковали объекты транспортно-энергетической сферы.

В частности, ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района,

На видео из Котельниково видно, что после атаки возник пожар.

Удары по логистике врага

Напомним, в последнее время, дроны нанесли серию ударов по логистике Российской Федерации. В частности, в городе Сальск Ростовской области 29 июля была атакована железнодорожная инфраструктура.

Транспортный узел использовался для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

Также возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная", которая расположена на электрифицированной линии "Волгоград-1 - Сальск".

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, точные удары украинских дронов и ежедневные действия Сил обороны являются тем фактором, который способен приблизить мир.

"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", - заявил Зеленский.

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