ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Завод бомбят!": в Пензе атаковано важное предприятие российского ВПК (видео)

Четверг 31 июля 2025 08:49
UA EN RU
"Завод бомбят!": в Пензе атаковано важное предприятие российского ВПК (видео) Фото: в Пензе атаковано важное предприятие российского ВПК (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

31 июля в российской Пензе дроны атаковали радиозавод, который специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и главу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Что заявили в РФ

Местные Telegram-каналы утверждали, что речь шла об "АО Радиозавод". В соцсетях появились кадры черного дыма, который якобы был виден из разных районов города.

На кадрах можно увидеть, как с места бушует сильный пожар, а местные говорят, что "завод бомбят".

Местный губернатор заявил об атаке и пожаре на одном из предприятий. По его словам, жертв и разрушений нет.

Местная администрация также сообщила о временных ограничениях мобильного интернета, которые якобы "должны были помочь системам противодействия дронам".

Реакция ЦПД

Глава ЦПИ Коваленко подтвердил, что 31 июля в российской Пензе был атакован радиозавод, который является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

По его словам, это предприятие специализируется на производстве современных средств связи для российских вооруженных сил, в частности:

  • мобильных комплексов управления;
  • систем автоматизированного боевого управления;
  • радиостанций для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения;
  • модернизированных командно-штабных машин (КШМ) на базе бронетехники.

По оценке Коваленко, это важное предприятие, которое обеспечивает критические потребности российской армии, а его поражение может иметь последствия для системы управления войсками РФ.

Удары по РФ

Напомним, 31 июля также было громко в городе Котельниково Волгоградской области РФ. После ночной атаки БПЛА возник пожар. Закрыто движение поездов и нарушено газоснабжение

Добавим, что в последнее время дроны нанесли серию ударов по логистике Российской Федерации. В частности, в городе Сальск Ростовской области 29 июля была атакована железнодорожная инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Российская Федерация
Новости
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции