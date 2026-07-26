Более 10 раненых, среди погибших - ребенок: что известно об ударе по АТБ в Чернигове

Россия днем 26 июля ударила дроном по супермаркету АТБ в Чернигове. Среди погибших и пострадавших есть дети.
Все, что известно на данный момент о вражеском ударе в Чернигове - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Первым об ударе по АТБ сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
По его словам, в результате удара два человека погибли, 13 пострадали - 4 мужчин и 9 женщин.
Фото: последствия удара по АТБ в Чернигове (ГСЧС)
"Трех человек госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другим оказали помощь амбулаторно и отпустили домой", - сообщил он.
В свою очередь, руководитель ОВА Вячеслав Чаус добавил, что среди погибших - 9-летняя девочка, а среди пострадавших - 10-летний мальчик.
"Три человека сейчас в реанимации. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - добавил он.
В общей сложности под вражеским ударом оказались три локации. Кроме супермаркета повреждены также СТО и складское помещение. К врачам за помощью обратились 20 человек. Завтра, 27 июля, в Чернигове объявлен День траура.
"Россияне продолжают "побеждать" обычные гражданские объекты. Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили просто по людям без всякого военного смысла", - написал президент Владимир Зеленский в соцсетях.
Фото: последствия удара по АТБ в Чернигове (ГСЧС)
Как сообщает Суспильне, со ссылкой на заявление начальника Нацполиции области Владимира Тимошко, согласно предварительным выводам взрывотехников, по АТБ россияне ударили реактивным беспилотником "Герань-4". Дрон был оборудован видеокамерой.