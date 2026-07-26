Понад 10 поранених, серед загиблих - дитина: що відомо про удар по АТБ в Чернігові

Росія вдень 26 липня вдарила дроном по супермаркету АТБ в Чернігові. Серед загиблих та постраждалих є діти.
Все, що відомо на даний момент про ворожий удар в Чернігові - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Першим про удар по АТБ повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
За його словами, внаслідок удару дві людини загинули, 13 постраждали - 4 чоловіків та 9 жінок.
Фото: наслідки удару по АТБ в Чернігові (ДСНС)
"Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому", - повідомив він.
У свою чергу керівник ОВА В'ячеслав Чаус додав, що серед загиблих - 9-річна дівчинка, а серед постраждалих - 10-річний хлопчик.
"Троє людей зараз у реанімації. Медики надають постраждалим необхідну допомогу", - додав він.
Загалом під ворожим ударом опинилися три локоції. Окрім супермаркету, пошкоджені також СТО та складське приміщення. До лікарів по допомогу звернулись 20 людей. Завтра, 27 липня, у Чернігові оголошено День жалоби.
"Росіяни продовжують "перемагати" звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу", - написав президент Володимир Зеленський у соцмережах.
Фото: наслідки удару по АТБ в Чернігові (ДСНС)
Як повідомляє Суспільне з посиланням на заяву начальника Нацполіції області Володимира Тимошка, згідно з попередніми висновками вибухотехніків, по АТБ росіяни вдарили реактивним безпілотником "Герань-4". Дрон був обладнаний відеокамерою.