Понад 10 поранених, серед загиблих - дитина: що відомо про удар по АТБ в Чернігові

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Наслідки трагедії: Внаслідок удару дроном по супермаркету АТБ у Чернігові загинули двоє людей , серед яких - 9-річна дівчинка. Ще 13 осіб (4 чоловіків та 9 жінок), зокрема 10-річний хлопчик, зазнали поранень. Трьох постраждалих у важкому стані госпіталізували до реанімації.

Внаслідок удару дроном по супермаркету АТБ у Чернігові , серед яких - 9-річна дівчинка. Ще 13 осіб (4 чоловіків та 9 жінок), зокрема 10-річний хлопчик, зазнали поранень. Трьох постраждалих у важкому стані госпіталізували до реанімації. Зброя ворога: За попередніми висновками вибухотехніків, росіяни атакували цивільний об'єкт реактивним безпілотником "Герань-4", який був обладнаний відеокамерою .

За попередніми висновками вибухотехніків, росіяни атакували цивільний об'єкт реактивним безпілотником "Герань-4", який був . Реакція влади: президент Володимир Зеленський назвав цей удар абсолютно цинічним і позбавленим будь-якого військового сенсу. Керівництво міської та обласної військових адміністрацій оперативно повідомило про надання допомоги постраждалим.

Удар по АТБ

Першим про удар по АТБ повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, внаслідок удару дві людини загинули, 13 постраждали - 4 чоловіків та 9 жінок.

Фото: наслідки удару по АТБ в Чернігові (ДСНС)

"Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому", - повідомив він.

У свою чергу керівник ОВА В'ячеслав Чаус додав, що серед загиблих - 9-річна дівчинка, а серед постраждалих - 10-річний хлопчик.

"Троє людей зараз у реанімації. Медики надають постраждалим необхідну допомогу", - додав він.

Загалом під ворожим ударом опинилися три локоції. Окрім супермаркету, пошкоджені також СТО та складське приміщення. До лікарів по допомогу звернулись 20 людей. Завтра, 27 липня, у Чернігові оголошено День жалоби.

Реакція Зеленського

"Росіяни продовжують "перемагати" звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу", - написав президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Деталі від правоохоронців

Фото: наслідки удару по АТБ в Чернігові (ДСНС)

Як повідомляє Суспільне з посиланням на заяву начальника Нацполіції області Володимира Тимошка, згідно з попередніми висновками вибухотехніків, по АТБ росіяни вдарили реактивним безпілотником "Герань-4". Дрон був обладнаний відеокамерою.