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Коррупция в ВЛК. Стало известно, сколько дел возбудили в этом году

Фото: в ВСУ рассказали, сколько уголовных дел было открыто в отношении работников ВЛК (biz.today.ua)
Автор: Карина Левицкая

ВСУ рассказали, сколько уголовных дел было открыто в отношении работников ВЛК в течение этого года. В общей сложности более 30 человек было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений

Командование Медицинских сил совместно с СБУ провели встречу с руководителями подразделений ВЛК для эффективного предотвращения коррупционных проявлений. Ее цель - наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВЛК.

В ходе встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВЛК. В рамках этих производств 31 человек был уведомлен о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.

В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВЛК в составе организованных преступных групп.

Со своей стороны командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь - ее обороноспособности.

Проверки решений ВЛК

Напомним, что недавно на Волыни решили проверять решения МСЭК и ВЛК. Данное решение было принято на фоне коррупционного скандала в области.

Подробнее о скандале можно узнать в материале РБК-Украина.

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