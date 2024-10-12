UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Корупція у ВЛК. Стало відомо, скільки справ порушили цього року

Фото: в ЗСУ розповіли, скільки кримінальних справ відкрили щодо працівників ВЛК (biz.today.ua)
Автор: Каріна Левицька

ЗСУ розповіли, скільки кримінальних справ відкрили щодо працівників ВЛК протягом цього року. Загалом понад 30 осіб було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень

Командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам. Її мета - налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.

Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.

У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними та шкодять інтересам держави. У першу чергу - її обороноздатності.

Перевірки рішень ВЛК

Нагадаємо, що віднедавна на Волині вирішили перевіряти рішення МСЕК та ВЛК. Це рішення було прийняте на тлі корупційного скандалу в області.

Детальніше про скандал можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВЛКМобілізація в Україні